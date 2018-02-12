Ролики c участием гимнастки и талисмана предстоящего Чемпионата покажут на ТВ

Посол Чемпионата мира по футболу 2018 года, чемпионка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева снялась в рекламном ролике ЧМ-2018 вместе с талисманом ЧМ волком «Забивакой».

В коротком видео гимнастка и волк показали, как они ждут фанатов на ЧМ-2018. Серию таких роликов в ближайшее время запустят на ТВ.

Напомним, россияне сами выбрали официальный талисман предстоящего Чемпионата мира по футболу ещё в октябре 2016 года. По мнению автора талисмана, волк – самый российский персонаж, который олицетворяет собой спорт, дружелюбие и активность.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.