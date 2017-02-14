26-й Международный фестиваль рекламы откроет свои двери уже послезавтра

До главного российского фестиваля рекламы и креатива Red Apple остается меньше недели. Уже 16 февраля в Digital October начнут работу разнообразные секции, воркшопы и дискуссии с ведущими звездами мировой рекламной индустрии. Из года в год программа становится только разнообразнее: гостям предлагают узнать о рекламе все – от IT и дизайна, до научных подходов к креативу и глобального влияния медиа на культуру. И чтобы вы не запутались во всем многообразии фестивальной программы, мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными секциями и событиями фестиваля.

На Red Apple 2017 вас будут ждать уже знакомые дискуссионные панели, лекции от зарубежных спикеров, Q&A-сессии, «НКО Speed Dating» и «Битва рекламных школ». Кроме этого организаторы подготовили несколько новых форматов – открытую презентацию лучших кейсов и разбор конкурсных работ, а также серию воркшопов Boost your creativity, на которую стоит обратить особое внимание. На двухчасовых мастер-классах бизнес-стратеги, специалисты по высоким технологиям, актеры и художники расскажут о необычных подходах к повышению эффективности:

СКРАЙБИНГ — графический способ привлечь внимание аудитории и донести сложную информацию с помощью образов, подчеркнуть ключевые моменты и наглядно показать связи. Понимание этой технологии важно для создания презентаций и выступлений перед аудиторией. Мастер-класс по визуализации с помощью скрайбинга — это возможность научиться передавать сложные смыслы простыми зарисовками. На воркшопе вы ближе познакомитесь с методами быстрой фиксации содержания в скетчах или схемах при разработке идей. Знаниями поделятся Мария Кутузова, сотрудник компании «Яндекс», соавтор книги «Скрайбинг. Объяснить просто», и Николай Любецкий, со-основатель SmartScribe, соавтор книги «Скрайбинг. Объяснить просто».

СКЕТЧИНОУТИНГ — это иллюстрированные заметки с персонажами, цитатами, стрелками и другими элементами, помогающие структурировать, запомнить и осмыслить информацию. Процесс способствует концентрации внимания и эффективному усвоению материала. Хотите, чтобы ваши мысли всегда интересовали собеседников? Вперед на воркшоп от Сергея Кужавского, преподавателя Школы дизайна ВШЭ, дизайнера, художника, графика и организатора дизайн-студии Open!design

УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОМ. Наш голос — это главный инструмент коммуникации, и то, как мы этим инструментом владеем, напрямую влияет на красоту, выразительность и убедительность речи. Возможно ли улучшить голос? Сделать голос красивым и сильным? Изменить тембр голоса? Есть ли вообще шанс для простого смертного, не актера, не певца, — изменить голос к лучшему?

«Голосом можно и нужно учиться управлять и тренировать его, как мы тренируем наше тело и волю. Тогда он станет вашим собственным инструментом, оружием, надежным другом» - считает Тина Георгиевская, тренер, актриса, певица, преподаватель Школы-студии МХАТ. Ее мастер-класс ни за что нельзя пропустить всем специалистам, работающим с людьми.

СТАТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ. Кто и как придумывает новые гаджеты, устройства? Как Дину Кеймену пришла в голову идея «Сигвея», а Бертрану Пикару — самолёта на солнечной энергии? Что нужно знать и как мыслить, чтобы самому изобрести что-то полезное? Слушатели попытаются открыть в себе внутреннего изобретателя, поставив перед собой различные задачи и мгновенно их решив. А поможет им в этом Тим Скоренко, главный редактор журнала «Популярная механика».

МАЙНДМЭППИНГ. Интеллект-карта или карты мышления (mind-maps) — это эффективный способ думать, запоминать, вспоминать и решать творческие задачи, выражая мысли на бумаге. Наши идеи растут и развиваются нелинейно – одна мысль порождает ряд других, они разрастаются и вдруг вы осознаете, что ваши умозаключения приводят вот к этому — бабах! Новая идея, относящаяся к изначальной проблеме, но уже совсем из другой категории. Наше мышление радиантно и ассоциативно. Мы можем развивать любую идею практически бесконечно во все стороны. Как совладать с таким неконтролируемым потоком? Как научиться фиксировать чистое творчество? Этим мы и займёмся вместе с Василием Лебедевым, основателем и генеральным директором школы креативного мышления ИКРА.

ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ. На этом мастер-классе каждый желающий сможет стать частью «Креативного реактора» — технологии мозгового штурма, которая используется в дизайн-мышлении. Реактор — потому что схема перенесена из ядерной физики. Будем воспроизводить реальное устройство ядерного реактора, только выраженное не в материалах, а людях. Руководить процессом будет Владислав Сорокин, стратег интеллектуального агентства brain>>to>>brain.

Также в этом году на Red Apple впервые пройдет открытый разбор конкурсных работ. Рассказать о профессиональных секретах на примере актуальных кейсов фестиваля организаторы попросили известных российских экспертов – продюсера, дизайнера, стратега, креативного директора, режиссера, оператора, художника-постановщика и композитора. Перед этим не забудьте получить заряд вдохновения во время презентации лучших кейсов 2016 года, где создатели самых ярких, трогательных и впечатляющих проектов расскажут о том, как протекал творческий процесс. В программе: «Солнце для лучшего друга» (Pedigree и BBDO Moscow), «Злейший воппер» (Burger King и Fistashki) и другие.

Напоминаем, что фестиваль пройдет 16 – 17 февраля в Digital October, а продажа билетов открыта на официальном сайте festival.ru. Там же вы можете ознакомиться с программой и заранее распланировать свой день на Red Apple!