Как запускать новые продукты так, чтобы они становились успешными на рынке?

Все больше ритейлеров и брендов говорят нам, что рост продаж дается им сложнее с каждым годом. Поведение потребителей меняется стремительно, конкуренция усиливается, рынок насыщается новыми продуктами все быстрее.

В таких условиях запуск новинки и достижение ей устойчивого роста становится для брендов все более труднодостижимым. При этом потребность в эффективности выпуска каждого нового товара лишь усиливается — финансовые потери от неудачных запусков могут быть значительными. Это недопустимо для компаний в текущих экономических условиях.

В 2016 ГОДУ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВЫШЛО БОЛЕЕ 40,000 НОВЫХ SKU ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА, ИЗ НИХ 3% СДЕЛАЛИ 79% ПРОДАЖ В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА.

Что случилось с остальными 97% товарными единицами? Почему их запуски оказались менее эффективными?

Мы приглашаем вас на встречу Nielsen Innovation Series «Лучшие новинки 2017: от идеи до ROI», где мы обсудим процесс запуска нового продукта, расскажем об успешных новинках 2017 года в Европе и в России и определим основные инструменты для максимизации возврата на инвестиции.