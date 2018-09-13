Лучшая реклама рынка недвижимости за 2017-2018

Премий в области рекламы, дизайна, ивентов и маркетинговых коммуникаций довольно много и в России, и в мире. Начиная от «Большой рыбы» и заканчивая «The Golden Globes». Удивительно, но в глобальных премиях практически не представлен рынок недвижимости, хотя некоторые проекты не стыдно показывать на мировой рекламной арене. Возможно, влияет специфика продукта. Но есть и ещё один аргумент.
У рынка недвижимости есть нишевая премия рекламных проектов WOW Awards, посвящённая всем каналам рекламы в строительстве и недвижимости. Премия проводится каждый год на протяжении семи лет. Организатором является Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA. WOW Awards ежегодно собирает весь цвет маркетинга рынка недвижимости и независимых экспертов в Жюри, а лучшие проекты рынка всегда среди участников. В 2018 году можно было подать заявку на премию в 22 номинациях. Статуэтку победителя получают как заказчик проекта, так и агентство, непосредственно создавшее шедевр. Примечательно, что год от года в премии участвует всё больше региональных проектов. В этом в конкурсе участвует почти вся Россия — 7 федеральных округов РФ (всего их 9).
Голосование за лучшие работы проходит в два этапа. В первом туре Экспертный совет голосует онлайн, а затем Жюри второго тура воочию встречается с финалистами. Эксперты имеют возможность задать конкурсантам интересующие их вопросы. А те, в свою очередь, могут рассказать о закулисье проекта, его эффективности и прочем. 16 августа состоялась серия очных защит, после которых финалисты затаили дыхание в ожидании результатов. Посмотреть все работы.
Церемония вручения наград WOW Awards — это не только место объявления победителей. Это площадка, на которой встречаются два рынка — рекламный и девелоперский. Приятно, когда твой заказчик видит тебя на сцене. И не менее приятно сразу получить всю информацию о потенциальном подрядчике, а заодно получить отзывы коллег. И всё это в непринужденной атмосфере вечернего мероприятия.
Итак, знакомьтесь. Лучшие рекламные проекты на рынке недвижимости:
Сувенирная продукция
Коллекционная презентационная продукция клубного дома Barkli Gallery — Корпорация Barkli
Нестандартное продвижение
Онлайн-премия «Headliner года» в рамках ребрендинга — ГК КОРТРОС совместно с РА ВОСХОД
EVENT
Церемония вручения премии «Headliner года» — ГК КОРТРОС совместно с STAR PROJECT
Выставочный стенд
Выставочный стенд Группа «Эталон» — Группа ЭТАЛОН совместно с MOSLAB
Офис продаж
Офис продаж ЖК «Prime park» — Optima Development совместно с A-HOLZ
Буклет
Клубный дом «ART VIEW HOUSE» — OKHTA GROUP (Санкт-Петербург) совместно с WHITEMARK
Рекламный модуль в печатном СМИ
Западный Порт — ШАТЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ совместно с SmartHeart
Наружная реклама
Продаем квартиры — а не пустые обещания — Сити-XXI век совместно с POSSIBLE
Слоган
Серия слоганов для INGRAD — ГК INGRAD совместно с SmartHeart
Радиореклама
Квартиры от Глобус Групп — ГЛОБУС ГРУПП (Липецк) совместно с АУДИО-РЕКЛАМА.RU
Презентационный ролик
SREDA для чемпионов — ГРУППА ПСН совместно с MORE
Имиджевый ролик
Все грани искусства в спецпроекте Barkli Gallery — Barkli
Рекламный ролик
Рекламная кампания «Эксперты» — LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT (Санкт-Петербург) совместно с POSSIBLE
Проект в соцсетях
«Директорский показ» — встреча с руководством застройщика на стройплощадке — ИСКО-Ч (Набережные Челны)
Корпоративный сайт
Корпоративный сайт PNK Group — PNK Group совместно с Креативным агентством LIQIUM
Промо-сайт
Премиум-квартал JAZZ — SMINEX совместно с WHITEMARK
Рекламный интернет-баннер
Нестандартный интернет-баннер «Устраивайтесь поудобнее» — ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ
Рекламная кампания года
Рекламная кампания «Эксперты» — LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT (Санкт-Петербург) совместно с POSSIBLE
Бренд девелопера
INGRAD — Бренд девелопера — INGRAD
Брендинг объекта
Co_loft — COLDY совместно с SmartHeart
Команда года: Девелопер
Команда года: Агентство
Специальными дипломами были награждены компании РКС Девелопмент, SA MEDIA GROUP и AFI Development.
Этим же вечером REPA анонсировала победителей ежегодного Рейтинга Рекламных Агентств, создаваемого совместно с Adindex. Но эту интригу мы не будем раскрывать до релиза полного рейтинга. Следите за обновлениями на repa-pr.ru.
Партнёры Премии:
Официальный партнёр ART3D
Официальный партнёр Сallexchange
Партнёр номинации «Рекламная кампания года» MEDIA 108
Официальный партнёр категории «Интернет-продвижение», партнёр номинаций «Брендинг объекта», «Буклет» и «Рекламный видеоролик» Whitemark (Brand communication agency)
Партнёр спецноминации «Бренд девелопера» SmartHeart Charismatic Brands
Партнёр номинации «EVENT» Сити-XXI век
Партнёр номинации «Команда года: девелопер» SA MEDIA GROUP
Партнёр номинации «Команда года: aгентство» Корпорация Barkli
Партнёр премии AFI Development
Партнёр номинации «Наружная реклама» РА Лайса
Партнёр номинации «Презентационный видеоролик» MAER GROUP
Партнёр номинации «Промо-сайт» Arrow Media