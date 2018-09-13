Лучшая реклама рынка недвижимости за 2017-2018

Премий в области рекламы, дизайна, ивентов и маркетинговых коммуникаций довольно много и в России, и в мире. Начиная от «Большой рыбы» и заканчивая «The Golden Globes». Удивительно, но в глобальных премиях практически не представлен рынок недвижимости, хотя некоторые проекты не стыдно показывать на мировой рекламной арене. Возможно, влияет специфика продукта. Но есть и ещё один аргумент.

У рынка недвижимости есть нишевая премия рекламных проектов WOW Awards, посвящённая всем каналам рекламы в строительстве и недвижимости. Премия проводится каждый год на протяжении семи лет. Организатором является Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA. WOW Awards ежегодно собирает весь цвет маркетинга рынка недвижимости и независимых экспертов в Жюри, а лучшие проекты рынка всегда среди участников. В 2018 году можно было подать заявку на премию в 22 номинациях. Статуэтку победителя получают как заказчик проекта, так и агентство, непосредственно создавшее шедевр. Примечательно, что год от года в премии участвует всё больше региональных проектов. В этом в конкурсе участвует почти вся Россия — 7 федеральных округов РФ (всего их 9).

Голосование за лучшие работы проходит в два этапа. В первом туре Экспертный совет голосует онлайн, а затем Жюри второго тура воочию встречается с финалистами. Эксперты имеют возможность задать конкурсантам интересующие их вопросы. А те, в свою очередь, могут рассказать о закулисье проекта, его эффективности и прочем. 16 августа состоялась серия очных защит, после которых финалисты затаили дыхание в ожидании результатов. Посмотреть все работы.

Церемония вручения наград WOW Awards — это не только место объявления победителей. Это площадка, на которой встречаются два рынка — рекламный и девелоперский. Приятно, когда твой заказчик видит тебя на сцене. И не менее приятно сразу получить всю информацию о потенциальном подрядчике, а заодно получить отзывы коллег. И всё это в непринужденной атмосфере вечернего мероприятия.

Итак, знакомьтесь. Лучшие рекламные проекты на рынке недвижимости:

Сувенирная продукция

Коллекционная презентационная продукция клубного дома Barkli Gallery — Корпорация Barkli

Нестандартное продвижение

Онлайн-премия «Headliner года» в рамках ребрендинга — ГК КОРТРОС совместно с РА ВОСХОД

EVENT

Церемония вручения премии «Headliner года» — ГК КОРТРОС совместно с STAR PROJECT

Выставочный стенд

Выставочный стенд Группа «Эталон» — Группа ЭТАЛОН совместно с MOSLAB

Офис продаж

Офис продаж ЖК «Prime park» — Optima Development совместно с A-HOLZ

Буклет

Клубный дом «ART VIEW HOUSE» — OKHTA GROUP (Санкт-Петербург) совместно с WHITEMARK

Рекламный модуль в печатном СМИ

Западный Порт — ШАТЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ совместно с SmartHeart

Наружная реклама

Продаем квартиры — а не пустые обещания — Сити-XXI век совместно с POSSIBLE

Слоган

Серия слоганов для INGRAD — ГК INGRAD совместно с SmartHeart

Радиореклама

Квартиры от Глобус Групп — ГЛОБУС ГРУПП (Липецк) совместно с АУДИО-РЕКЛАМА.RU

Презентационный ролик

SREDA для чемпионов — ГРУППА ПСН совместно с MORE

Имиджевый ролик

Все грани искусства в спецпроекте Barkli Gallery — Barkli

Рекламный ролик

Рекламная кампания «Эксперты» — LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT (Санкт-Петербург) совместно с POSSIBLE

Проект в соцсетях

«Директорский показ» — встреча с руководством застройщика на стройплощадке — ИСКО-Ч (Набережные Челны)

Корпоративный сайт

Корпоративный сайт PNK Group — PNK Group совместно с Креативным агентством LIQIUM

Промо-сайт

Премиум-квартал JAZZ — SMINEX совместно с WHITEMARK

Рекламный интернет-баннер

Нестандартный интернет-баннер «Устраивайтесь поудобнее» — ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ

Рекламная кампания года

Рекламная кампания «Эксперты» — LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT (Санкт-Петербург) совместно с POSSIBLE

Бренд девелопера

INGRAD — Бренд девелопера — INGRAD

Брендинг объекта

Co_loft — COLDY совместно с SmartHeart

Команда года: Девелопер

Команда ONLY

Команда года: Агентство

SmartHeart

Специальными дипломами были награждены компании РКС Девелопмент, SA MEDIA GROUP и AFI Development.

Этим же вечером REPA анонсировала победителей ежегодного Рейтинга Рекламных Агентств, создаваемого совместно с Adindex. Но эту интригу мы не будем раскрывать до релиза полного рейтинга. Следите за обновлениями на repa-pr.ru.

Партнёры Премии:

Официальный партнёр ART3D

Официальный партнёр Сallexchange

Партнёр номинации «Рекламная кампания года» MEDIA 108

Официальный партнёр категории «Интернет-продвижение», партнёр номинаций «Брендинг объекта», «Буклет» и «Рекламный видеоролик» Whitemark (Brand communication agency)

Партнёр спецноминации «Бренд девелопера» SmartHeart Charismatic Brands

Партнёр номинации «EVENT» Сити-XXI век

Партнёр номинации «Команда года: девелопер» SA MEDIA GROUP

Партнёр номинации «Команда года: aгентство» Корпорация Barkli

Партнёр премии AFI Development

Партнёр номинации «Наружная реклама» РА Лайса

Партнёр номинации «Презентационный видеоролик» MAER GROUP

Партнёр номинации «Промо-сайт» Arrow Media