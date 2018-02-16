Новое СМИ, по замыслу кабмина, должно освещать деятельность в сфере молодёжной политики

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев поручил нескольким министерствам подготовить предложения по созданию федерального телеканала, который будет освещать деятельность в сфере молодежной политики, сообщает «Коммерсант».

Предоставить предложения по созданию нового канала Медведев поручил Минкомсвязи, Минобрнауки, Росмолодежи и Минкультуры. Срок исполнения этого поручения в документе указан не был.Курирующий регулирование медиа в Минкомсвязи заместитель министра Алексей Волин считает предложение о создании отдельного канала «нецелесообразным». С министерством, по его словам, никаких предварительных консультаций не велось.

«Бессмысленно создавать информационное гетто: нельзя создавать каналы под молодежную политику, пенсионеров, работников сельского хозяйства. Существуют каналы, ориентированные на широкую молодежную аудиторию, например ТНТ и СТС», – сообщил Волин.

Глава думского комитета по информполитике Леонид Левин также считает, что создавать «новый телеканал, чтобы привлечь молодую аудиторию, бессмысленно, потому что вся молодежь сидит в интернете». Привлекать молодёжь нужно с помощью интересного и качественного контента на телеканалах и интернет-платформах, которые уже существуют, добавил он.

Ранее по указу Дмитрия Медведева начало вещание «Общественное телевидение» (ОТР). Финансировать его предполагалось не только из бюджета (в первый год работы ему было выделено 1,5 млрд руб.), но и за счет пожертвований телезрителей, однако система сбора пожертвований так и не была отлажена. Несмотря на это, ОТР продолжает работать. В 2018 году в бюджете для него было заложено 1,5 млрд руб., в 2019 году правительство надеется выделить на его вещание 3 млрд руб., в 2020 году – 2,8 млрд руб.