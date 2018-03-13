Победа в конкурсе талантов позволит стать героем нового клипа L'One

Бренд жевательной резинки Five и рэпер L’One ищут таланты через новую рекламную кампанию. Пятеро лучших получат возможность стать героями нового клипа артиста из Black Star.

Талантливых людей становится все больше, но иногда так сложно выделиться из толпы и показать свои способности. Ситуацию решили исправить креативная команда Wrigley (Mars Inc.) и агентство BBDO Moscow, которое в данном проекте отвечало за креатив и продакшн.

В рамках новой рекламной кампании пройдет национальный конкурс талантов, главным призом которого станет возможность стать героем нового клипа L'One. Чтобы испытать удачу, необходимо будет записать и выложить на сайте акции видео с демонстрацией своего таланта.

L'One самостоятельно выберет пять победителей для съемок своего нового клипа.

«В каждом уголке нашей страны можно найти людей с уникальными талантами, и каждый из них достоин быть замеченным. Новая кампания Five — это история о том, как важно развивать свои таланты, а самое главное — не бояться о них рассказать. У нас молодая и амбициозная аудитория, это яркие и неординарные ребята, которые действительно могут удивить. Но думать, что ты крутой, и доказать это — совершенно разные вещи. Выбирая героя для новой кампании, мы искали человека, который может вдохновить молодых людей, стать для них примером. L`One как раз такой: простой парень из провинции, который благодаря своему упорному труду и настойчивости стал одним из самых популярных рэперов России. У него очень четкие взгляды на жизнь, которые точно отражают концепцию бренда", — поясняет Анастасия Городничева, директор по маркетингу категории «жевательная резинка» Wrigley.

Во время съемок ролика L'One примерил на себя несколько образов: он был барабанщиком, художником и баскетболистом, при этом все трюки были исполнены самим артистом без дублеров.

Режиссером ролика стал Айсултан Сеитов, работавший над съемками клипов Ивана Дорна, Noize MC, Скриптонита и Басты.

«Возможность съемок в клипе была неслучайно выбрана в качестве главного приза. Клип как приз позволяет не ограничивать участников какими-то узкими категориями. Вы отлично танцуете, виртуозно играете на музыкальном инструменте или обладаете уникальным голосом? А может, умеете жонглировать или знаете интересные фокусы? Тогда у вас есть всё, чтобы удивить L`One. Для участников — это отличная мотивация и бесценный опыт, позволяющий открыть новый горизонты», — рассказывает Анастасия Городничева.

Состав творческой группы:

Wrigley (Mars Inc.)

Директор по маркетингу категории «жевательная резинка» Wrigley — Анастасия Городничева

Старший бренд-менеджер — Анна Морозова

Младший бренд-менеджер — Александра Калманова, Татьяна Жуковская

BBDO Moscow

Управляющий директор — Наталья Цыганова

Креативный директор — Алексей Федоров

Арт-директор — София Вайнштейн

Арт-директор — Мария Мирзаметова

Копирайтер — Анна Никич

Директор по стратегическому планированию — Наталья Чуич,

Старший менеджер по стратегическому планированию — Ольга Рейнсон

Директор по стратегическому планированию в сфере цифровых коммуникаций — Александра Сагалович

Менеджер по стратегическому планированию в сфере цифровых коммуникаций — Ольга Жосану

Руководитель отдела ТВ-производства — Ирина Норузи

Ассистент продюсера — Елизавета Григорьева

Музыкальный продюсер — Дмитрий Рубежов

Директор группы по работе с клиентами- Елена Воробьева

Старший менеджер по работе с клиентами — Елена Казак

Младший менеджер по работе с клиентами — Виктория Кузьминова

The Marketing Arm

Директор по работе с селебрити — Татьяна Хмельницкая

GlobalStarRussia

Генеральный директор — Павел Баженов

Hype Production

Режиссер — Айсултан Сеитов

Продюсер — Илья Джинчарадзе