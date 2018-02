Nike заподозрили в поддержке ЛНР и ДНР

Лондонский марафон — масштабное спортивное благотворительное мероприятие, которое состоится в столице Великобритании в конце апреля.

В преддверии соревнований компания Nike обновила свой логотип: к всемирно известному «росчерку» добавилась аббревиатура LDNR. Именно эти буквы и вызвали бурные обсуждения в украинских СМИ, которые нашли в аббревиатуре намек на ЛНР (Луганскую Народную Респубику) и ДНР (Донецкую Народную Республику).

Представители Nike поясняют, LDNR означает Londoner («Житель Лондона»), а кампания проходит под слоганом Get ready to show the world that Nothing Beats a Londoner. Однако СМИ Украины убеждены, что таким образом спортивный бренд хочет выразить свою поддержку Донбассу, используя Лондонский марафон как безобидное оправдание.