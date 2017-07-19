Минпромторг России утвердил изображение бренда



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Стилизованное изображение голубки в цветах российского триколора – окончательно утвержденный вариант изображения экспортного бренда Made in Russia.

«Проводником» бренда за рубежом для отечественных производителей станет Российский экспортный центр (РЭЦ). Из пояснений РЭЦ следует, что дизайнеры умышленно ушли от стереотипных образов медведей, балалаек и красной икры. Логотип, который будет идентифицировать товары из России, олицетворяет русского голубя мира с надписью Made in Russia.

Согласно описанию самой программы поддержки «Made in Russia», для получения соответствующей маркировки товаропроизводителям необходимо будет пройти добровольную сертификацию в том же РЭЦ.

Право получить «голубя-миротворца» и сертификат сроком на 2 года можно будет только после независимой экспертной оценки и проверки продукции, в т.ч. на соответствие требованиям российского законодательства. К основным ценностям, которыми должны обладать компании и товары, отнесли качество и надежность, современный имидж российского несырьевого экспорта, доступность и популярность продукции, а также ее безопасность и экологичность.

Правообладатели бренда получат возможность использовать логотип Made in Russia на любых рекламных материалах, упаковке, а также на сайтах сертифицированной продукции.

На продвижение бренда и торговой марки Made in Russia из общего фонда госпрограммы по развитию экспорта Минпромторг России в 2017 году планирует выделить порядка 370 млн рублей. Более подробно рассказать Sostav.ru о зонтичном бренде Made in Russia в Российском экспортном центре пообещали чуть позже, после подведения промежуточных итогов сертификации. В настоящее время Центр осуществляет сбор заявок от компаний, претендующих на право использовать экспортный бренд.

Ранее Sostav.ru рассказывал об инициативе Россконгресса по продвижению национального бренда «Сделано в России», выполненного в виде стилизованных берез с аналогичной надписью Made in Russia.