Родители заподозрили бренд в лицемерии

Накануне всемирно известный бренд по производству детского питания объявил о назначении нового лица бренда. Им стал Лукас Уоррен из США, победивший в фотоконкурсе от бренда в Instagram.

Gerber ежегодно выбирает ребенка, который будет представлять бренд и его продукцию. По словам представителей компании, каждое новое лицо Gerber должно олицетворять многолетнее наследие бренда.

На конкурс, который Gerber запустил в Instagram, было отправлено более 140 тысяч фотографий. Организаторы признаются, что каждый ребенок — это ребенок Gerber, но Лукас покорил всех своей счастливой и искренней улыбкой.

Тем не менее, некоторые родители оказались совсем не рады такому яркому жесту со стороны бренда, обвинив Gerber в лицемерии. Выяснилось, что компания Gerber Life Insurance отказывает детям с синдромом Дауна в страховке.

«Вы делаете вид, что продвигаете инклюзивность, пользуетесь миловидностью детей, а сами отказываете им в страховании? Как лицемерно!» — пишут пользователи социальных сетей.

Другие же обратили внимание на позиционирование бренда, отмечая, что, пользуясь питанием от Gerber, они хотят, чтобы их дети были здоровы. Поэтому назначение лицом бренда «особенного» ребенка кажется не совсем удачным ходом.

Однако многие родители поддержали Gerber и признались, что гордятся брендом.