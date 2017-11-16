Работа соцсети заблокирована на территории РФ с ноября прошлого года за нарушение закона о персональных данных



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Посещаемость заблокированного в России ресурса LinkedIn в сентябре 2017 года составила 1,4 млн человек, что на 39% ниже, чем в сентябре 2016 года, до блокировки сервиса, сообщает РБК со ссылкой на исследование Mediascope.

До блокировки, в октябре 2016 года, по данным Mediascope, у LinkedIn было 2,6 млн пользователей в России, в ноябре — 2,5 млн. В декабре посещаемость ресурса снизилась до 1,5 млн человек.

Похожую статистику изданию предоставила компания SimilarWeb. В октябре 2016 года количество уникальных пользователей LinkedIn в России составляло 3,5 млн человек (суммарно десктоп и мобильная версия). В ноябре прошлого года этот показатель упал до 2,8 млн, а в декабре — уже до 1 млн человек. По итогам октября текущего года аудитория социальной сети в России осталась на прежнем уровне — тот же 1 млн пользователей, свидетельствуют данные SimilarWeb.

Напомним, что блокировку LinkedIn начали в России в середине ноября прошлого года по требованию Роскомнадзора. Поводом послужило нарушение компанией закона о персональных данных, по которому персональные данные россиян должны храниться на территории страны. В начале года сеть вела переговоры о возвращении в страну, но они не увенчались успехом.