Фирменный стиль разработало агентство Repina Branding



Иллюстрация: пресс-служба

Агентство Repina Branding разработало новый фирменный стиль для регионального интернет-провайдера “Телевокс”. В основу дизайна легла линия, которая символизирует непрерывность связи.

По мнению сотрудников агентства, «сегодня интернет в представлении потребителей ассоциируется не столько с технологиями, сколько с сервисом, который, как воздух, становится заметен, только когда он исчезает».

Фирменный стиль “Телевокс” был построен на метафоре непрерывной линии как показателя хорошей связи. В качестве фирменного цвета был выбран небесно-голубой. Логотип выполнен в стиле ретро.

Непрерывные линии образуют разные образы в зависимости от тарифов, и каждый из них поддерживает лейтмотив непрерывности. Для тарифа “Интернет+ТВ” выбрано изображение парня и девушки, держащихся за руки; тариф “Стандарт” – контур велосипеда, тариф “Комфорт” – это автомобиль, а тариф Престиж” – самолет.