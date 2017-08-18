Девочки преодолевают страх перед неудачей

Always продолжает бороться с гендерными стереотипами. На этот раз команда бренда и агентства решила обратиться к теме неуверенности и страха. Все мы боимся потерпеть неудачу, но в этом нет ничего страшного. Настоящая неудача – это даже не попытаться сделать задуманное.

В 2014 году бренд Always (Procter & Gamble) решил поддержать девочек и женщин в борьбе с предрассудками. Креативная команда Leo Burnett запустила феминистскую кампанию #LikeAGirl. Сначала рекламщики обратили внимание на известный стереотип: делать что-то «как девчонка» означает делать это плохо. Ролик получился впечатляющим и взял Гран-При Каннского фестиваля в категории PR и множество других наград.

С тех пор бренд продолжает развивать тему феминизма. Последний ролик посвящен парализующему страху неудачи, которые часто испытывают девочки в подростковом возрасте. Героини занимаются разными вещами – играют в футбол, готовятся к экзаменам, играют в пьесе, - но их объединяет один страх.

Но ошибиться – это хорошо, говорят авторы ролика. Ошибки и неудачи помогают нам идти дальше, делают нас лучше. «Поэтому давайте ошибаться, потому что единственная настоящая ошибка – это даже не попытаться».

«Я была так вдохновлена девочками, с которыми мы познакомились на съемках. Моя цель – сделать так, чтобы видео помогло нам всем переосмыслить то, как мы воспринимаем неудачи. Мы должны вдохновлять девочек использовать этот опыт, чтобы укрепить свою уверенность и не сдаваться», - рассказала режиссер ролика Люси Люскомб.

Ролик был выпущен одновременно с новым исследованием Always об уверенности: Confidence & Puberty Survey. Оно показало, что более половины девочек теряют уверенность в подростковом возрасте и 50% говорят, что чувствуют себя «парализованными страхом неудачи» так сильно, что 70% из них избегают пробовать новое – они боятся ошибиться.