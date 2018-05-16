На этой позиции Кирилл Бабаев будет координировать стратегию развития коммуникаций банка

На должность директора по связям с общественностью Сбербанка назначен Кирилл Бабаев. Теперь он будет отвечать за стратегию и развитие внешних и внутренних коммуникаций банка и его подразделений, сообщили в пресс-службе компании.

Кирилл Бабаев имеет опыт работы в российских финансово-промышленных группах в области международных отношений, связей с общественностью и государственными органами. До прихода в Сбербанк он был управляющим партнером международной коммуникационной группы KREAB, а до этого занимал пост старшего вице-президента в консорциуме «Альфа-групп», возглавлял департамент в Правительстве Мурманской области, работал в финансово-промышленных группах «МДМ» и «Сибирский Алюминий».

В феврале 2018 года Кирилл Бабаев стал победителем первого Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».