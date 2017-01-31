Вместе с «ЮНИСЕФ» компания разработала безопасное интернет-пространство



Иллюстрация Lego

Lego запустила социальную сеть «Lego Life» для детей возрастом младше 13 лет. Участники могут делиться собственным творчеством, публиковать фотографии и ролики, а также обсуждать постройки из конструктора. При этом общаться дети смогут только с помощью эмодзи.

В компании Lego решили, что детям не хватает собственной социальной сети, чтобы общаться с ровесниками и делиться фотографиями построек из конструктора. Поэтому вместе с благотворительной организацией «ЮНИСЕФ» Lego запустила детскую социальную сеть для детей младше 13 лет.

«Детям хочется делиться своими творениями из конструктора не только с семьей и друзьями, но у них не было никаких своих соцсетей для этого. С „Lego Life“ они могут всего за пару минут показать свои постройки всему миру», — старший директор «Lego Life» Роб Лоу.

Чтобы присоединиться к сети, надо скачать приложение, которое доступно на iOS и Android. Пока что проект запущен в четырех странах: США, Великобритании, Германии и Франции. Приложение было разработано в первую очередь для платформы Apple и планшетов Amazon Kindle.

Участники социальной сети могут делиться своим творчеством и обсуждать чужие постройки. Но комментировать фото можно только с помощью эмодзи или стикеров. По мнению разработчиков, негативные отзывы могут сильно расстроить юных интернет-пользователей.

Во время разработки проекта Lego сотрудничала с организацией «ЮНИСЕФ», чтобы создать для детей безопасное интернет-пространство. Когда ребенок впервые заходит в приложение, он должен указать email родителей, чтобы те подтвердили регистрацию. Затем пользователю присваивают случайно имя и Lego-аватар. Реальное имя и фотографии использовать нельзя. В социальной сети есть и сотрудники компании. Их аккаунты представлены героями известных наборов Lego.

Все фото построек, которые дети хотят выставить, проходят несколько этапов модерации. Компьютер проверяет, чтобы на снимок не попала личная информация, люди и посторонние предметы. Если система отклонила фото, окончательное решение о публикации примет сотрудник сети.