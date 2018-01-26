«Яндекс» предложил агентствам и дизайнерам-фрилансерам пофантазировать на тему нового образа поисковой системы

В 2000 году Артемий Лебедев придумал ya.ru — лёгкую и лаконичную версию «Яндекса», напомнили сегодня на официальной страничке в Facebook. Заинтересовавшись потенциальными вариантами своего внешнего вида, «Яндекс» предложил креативным агентствам и дизайнерам-фрилансерам пофантазировать, какой могла бы стать одна из ведущих поисковых систем.

В новом проекте «Поиск новых форм» участвовали 11 известных дизайнеров и студий.

Задача: переосмыслить страницу ya.ru. Компании «Яндекс» интересен был не только взгляд на внешний вид поисковика, но и возможное переосмысление способа его взаимодействия с пользователем. Отмечается, что запуск проекта не означает грядущие кардинальные изменения. На данный момент «Поиск новых форм» — это выставка концепций, где каждая работа — это не просто эскиз, а рассуждение о том, какую роль поиск играет в жизни людей и по какому пути он может развиваться.

Свои варианты ya.ru предложили агентства ONY Agency и Redmadrobot, а среди частных лиц отмечают участие Артемия Лебедева.

Среди запомнившихся редакции вариантов: «поисковой лабиринт», поиск в виде командной строки и в формате MicrosoftOffice.

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Пользователи Facebook поспешили поделиться своим мнением о концепциях. Предпочтения разделились, но бОльшая часть комментаторов сошлась на том, что хорошие идеи, а значит и возможности для дальнейшего развития, есть.

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Все концепции проекта, а также презентации участников можно найти здесь.