Эмоциональные пачки и нестандартные промо

Бренд Lay’s в 2018 году, объединившись с креативным агентством SLAVA , запустил одну из самых масштабных и амбициозных «футбольных кампаний» в истории бренда, охватившую 36 стран — «Разбуди свои футбольные эмоции с Lay’s и Месси».

В рамках новой рекламной кампании бренд запускает новые вкусы чипсов, реализует ряд совместных проектов с известными музыкантами и футболистами и многое другое.

Виртуальный матч

В конце апреля Lay's провел товарищеский матч, участниками которого стали популярные Youtube-блогеры. Он состоялся не на реальном, а на виртуальном футбольном поле, а экипировка участников включала в себя VR-очки.

Выбор виртуальной площадки не случаен: во-первых, виртуальная реальность — это наиболее привычный для Youtube-блогеров формат общения с аудиторией и друг с другом; во-вторых, благодаря матчу бренду Lay’s удалось показать, насколько обширен выбор площадок для игры в футбол в современном мире, и что виртуальная реальность — веселая и современная альтернатива игре.

В первом состязании сошлись команды vJOBivay и ChebuRussiaTV.

Новая упаковка

На полках магазинов появились пачки Lay's с уникальными дизайнами. Все они очень разные, но объединены общей темой: на них отражены настоящие футбольные эмоции. Креаторы SLAVA признаются, они вдохновлялись болельщиками на стадионах, а кампания призвана мотивировать «домашних» болельщиков разбудить свои эмоции с Lay’s.

Евгений Пахмутов, креативный директор агентства SLAVA В повседневной жизни мы все обычные люди. И только такие яркие события, как футбольные чемпионаты, дают шанс болельщикам выйти за рамки и показать самые яркие эмоции на трибунах и в фан-зонах.

Для того, чтобы воплотить задуманное в жизнь, бренд под предводительством легендарного Лионеля Месси собрал команду самых эмоциональных футбольных фанатов со всего мира, изображения которых были нанесены на новые «футбольные» пачки Lay’s.

Сфотографировавшись с подходящей для себя эмоцией и разместив селфи с упаковкой в соцсетях с хештегом #разбудифутбольныеэмоции, можно получить уникальную возможность фотосессии для рекламы Lay's на билбордах.

Сергей Бисенбаев, старший арт-директор агентства SLAVA Мы ставили задачу создать пачки, которые станут настоящим хитом на полках магазинов. Сначала были придуманы образы, затем под эти образы проведен кастинг истинных фанатов по всей Европе. Мы стремились найти запоминающихся персонажей со своим характером и индивидуальностью.

Елена Карцева, старший менеджер по маркетингу, Lay's Восточная Европа Новый проект стал частью рекламной платформы «Каждый день вкуснее с Lay’s», которая показывает, что Lay’s добавляет вкуса каждому моменту и каждому дню. Футбольная тематика является приоритетной для нас уже несколько лет. Напомнить, что просмотр футбольного матча с пачкой Lay’s делает его ярче и вкуснее — было нашей главной задачей.

Промокампания

В каждой упаковке спрятан промокод, который можно зарегистрировать на промосайте, чтобы получить гарантированные призы — самого удачливого ждет автомобиль.

Завершится футбольная кампания Lay's большим Road Show: брендированный фургон доставит яркие футбольные эмоции в города России, устраивая в каждом из них настоящий футбольный праздник для всех желающих.

Рекламные ролики

Продвигают кампанию две абсолютно противоположные по типажу знаменитости: футболист Лионель Месси и шоумен Гарик Харламов. Деятельность Гарика в рамках коммуникационной платформы направлена, главным образом, на усиление кампании и придание ей дополнительной харизмы, в то время, как Месси является давним другом и амбассадором бренда с 2014 года.

Выбор двух полярных лиц для кампании в Lay's объясняют просто: необходимо сделать максимально сильную платформу, релевантную широкой целевой аудитории, в которой есть как ярые поклонники футбола, так и люди, которые не являются фанатами этого вида спорта.

О результатах кампании говорить пока рано, но тысячи селфи со всего мира в социальных сетях уже свидетельствуют о международном успехе кампании.