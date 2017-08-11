По итогам проверки нарушений действующего законодательства РФ не обнаружено



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Прокуратура попросила представителей фермерского кооператива LavkaLavka дать разъяснения о приеме криптовалюты. Компания принимает к оплате биткоины во всех своих фирменных магазинах, кафе и на рынке МЕГА.

По итогам проверки нарушений действующего законодательства РФ представители прокуратуры не обнаружили. Прокуратура не запретила дальнейшее использование схемы по приёму криптовалюты.

Компания не принимает электронную валюту от покупателей напрямую. Технологически процесс оплаты организован просто: клиенты заходят на сайт, в магазин или кафе и оплачивают покупку биткоинами при помощи смартфона, переводя средства на электронный кошелек. После этого компания вносит за покупателя рубли в кассу и пробивает чеки.

«Мы также сразу позаботились о том, чтобы работа с криптовалютой велась полностью в рамках закона. Для этого организовали процесс следующим образом: после оплаты биткоинами по курсу в рублях пробиваем чек и платим все налоги с этой продажи», — заявили в кооперативе.

LavkaLavka начала принимать к оплате биткоины в прошлом месяце. Кроме того, кооператив выпустил свою криптовалюту – Biocoin. Ранее Burger King анонсировал тендер на разработку ПО для приема криптовалюты.