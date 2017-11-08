В этом году Национальная премия в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения вручается в 19 номинациях

Вручение Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч» состоится в этом году в девятый раз. Премия учреждена Национальной ассоциацией телерадиовещателей при участии Eutelsat S.A. в 2009 году. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в Москве 21 ноября в ICON HALL.

Цели Премии «Золотой луч» – определять стандарты качества в области создания тематических программ и каналов, а также содействовать дальнейшему развитию индустрии, стимулировать маркетинговую активность и позиционирование телеканалов. Основными критериями при выборе победителей являются территория вещания канала, объем аудитории, среда распространения, объем программ собственного производства, оригинальность идеи канала и способы ее реализации, разнообразие программного наполнения.

Принять участие в конкурсе на соискание Премии могут телеканалы, транслируемые на территории РФ на русском языке посредством спутниковых, кабельных операторов и в сети интернет, иностранные телеканалы, вещающие на русском языке за рубежом, а также производители/дистрибьюторы телевизионного контента для неэфирных каналов.

В этом году Премия вручается в 19 номинациях, нововведением стала номинация «Телеканалы: путешествия и приключения». Среди номинаций также «Лучший региональный канал», «Лучший онлайн-кинотеатр/интерактивная платформа», «Лучшее пакетное предложение от оператора платного телевидения».

В состав жюри Национальной премии «Золотой луч» вошли Сусанна Альперина («Российская газета»), Оксана Барковская («Формат ТВ»), Станислав Беляков («Архыз 24»), Дмитрий Борисов («Первый канал. Всемирная сеть»), Тина Канделаки («Матч ТВ»), Светлана Колосова («Первый канал»), Сергей Кошляков («Цифровое телевидение»), Кирилл Набутов (телеведущий), Николай Орлов (Eutelsat S.A.), Наталья Палинова (MUSICBOX), Эдуард Сагалаев (НАТ), Яна Чурикова (Viacom), Алексей Уразов (НМГ).

Партнерами Премии выступают Национальная Медиа Группа (НМГ), «Первый канал. Всемирная сеть», Телекомпания «Стрим», «Цифровое телевидение», ГП «Космическая связь». Спонсор – компания Dolby.