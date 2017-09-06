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Информационно-просветительский ресурс fincult.info был запущен несколько дней назад, и именно его контентом предстояло заняться агентству Red Keds. Цель данного сотрудничества проста: правильно, но в то же время доступно ответить на самые важные финансовые вопросы граждан.
В ходе реализации своей идеи Red Keds столкнулись с некоторыми сложностями. Редактор агентства Вера Хохлова рассказывает, что была проделана большая работа, чтобы добиться полного отсутствия в песне фактических неточностей. Необходимым стал также перевод всех сложных формулировок с языка канцелярии на язык, доступный широкой аудитории. Ведь fincult.ru ориентирован как на школьников, так и на пенсионеров.
Выбор жанра «рэп» не случаен.
«Мы решили выезжать на хайпе. Так родилась идея анимационного видеоролика, в котором мы рассказываем о сложных вещах из мира финансов под модный речитатив», — продолжает креативный руководитель Виктор Анохин.
Исполнитель песни и по совместительству руководитель одной из команд Сергей Андреев считает, что успех всей кампании в заедающем припеве: «Рэп — универсальный музыкальный инструмент донесения любой информации. В случае с “Лапшой” мы старались максимально просто объяснить основные признаки финансовой пирамиды и сделать заедающий припев. Если спустя долгое время к тебе в соцсети постучится малознакомый приятель с предложением заработать на очередной “теме”, этот трек всплывет в подсознании и, возможно, убережет от финансового краха».
Смотрим и слушаем свежую работу от Red Keds, чтобы лапша была лишь частью нашего ужина.
Клиент:
Департамент по связям с общественностью Банка России
Red Keds:
Руководитель редакции – Анна Хохлун
Руководители проекта– Чубаров Сергей, Андрей Беляев
Креативный групхед – Виктор Анохин
Дизайн-директор ролика – Гоша Евдокимов
Копирайтер ролика – Анастасия Ельчанинова
Исполнители – Сергей Андреев, Катя Федорова
Иллюстратор ролика – Никита Кибирев
Моушен-дизайнеры – Максим Гордиенко, Петр Скорик
Видеопродюсеры – Андрей Сухоручкин, Елена Ярыгина
Редакторы – Вера Хохлова, Олеся Гиевская, Юлия Воронина
Арт-директора – Дмитрий Швец, Роман Груздков
Дизайнеры-иллюстраторы статей – Антон Филонов, Надежда Ефремова, Рената Ахмадеева, Никита Кибирев, Белобрагина Валерия, Максим Цирлин
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