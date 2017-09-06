Креативное агентство Red Keds записало речитатив с целью формирования у граждан финансовой грамотности



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Информационно-просветительский ресурс fincult.info был запущен несколько дней назад, и именно его контентом предстояло заняться агентству Red Keds. Цель данного сотрудничества проста: правильно, но в то же время доступно ответить на самые важные финансовые вопросы граждан.

В ходе реализации своей идеи Red Keds столкнулись с некоторыми сложностями. Редактор агентства Вера Хохлова рассказывает, что была проделана большая работа, чтобы добиться полного отсутствия в песне фактических неточностей. Необходимым стал также перевод всех сложных формулировок с языка канцелярии на язык, доступный широкой аудитории. Ведь fincult.ru ориентирован как на школьников, так и на пенсионеров.

Выбор жанра «рэп» не случаен.

«Мы решили выезжать на хайпе. Так родилась идея анимационного видеоролика, в котором мы рассказываем о сложных вещах из мира финансов под модный речитатив», — продолжает креативный руководитель Виктор Анохин.

Исполнитель песни и по совместительству руководитель одной из команд Сергей Андреев считает, что успех всей кампании в заедающем припеве: «Рэп — универсальный музыкальный инструмент донесения любой информации. В случае с “Лапшой” мы старались максимально просто объяснить основные признаки финансовой пирамиды и сделать заедающий припев. Если спустя долгое время к тебе в соцсети постучится малознакомый приятель с предложением заработать на очередной “теме”, этот трек всплывет в подсознании и, возможно, убережет от финансового краха».

Смотрим и слушаем свежую работу от Red Keds, чтобы лапша была лишь частью нашего ужина.

Клиент:

Департамент по связям с общественностью Банка России

Red Keds:

Руководитель редакции – Анна Хохлун

Руководители проекта– Чубаров Сергей, Андрей Беляев

Креативный групхед – Виктор Анохин

Дизайн-директор ролика – Гоша Евдокимов

Копирайтер ролика – Анастасия Ельчанинова

Исполнители – Сергей Андреев, Катя Федорова

Иллюстратор ролика – Никита Кибирев

Моушен-дизайнеры – Максим Гордиенко, Петр Скорик

Видеопродюсеры – Андрей Сухоручкин, Елена Ярыгина

Редакторы – Вера Хохлова, Олеся Гиевская, Юлия Воронина

Арт-директора – Дмитрий Швец, Роман Груздков

Дизайнеры-иллюстраторы статей – Антон Филонов, Надежда Ефремова, Рената Ахмадеева, Никита Кибирев, Белобрагина Валерия, Максим Цирлин

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