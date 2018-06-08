В России могут появиться бургер и автомобиль под одинаковым названием

Burger King предложил компании «АвтоВАЗ» совместный проект, предполагающий выпуск бургера и автомобиля под одинаковым названием — Huevo Grande.

Burger King направил автопроизводителю письмо, в котором порекомендовал «АвтоВАЗу» наладить производство новой модели Lada Huevo Grande, название которой было бы приурочено к выпуску в сети ресторанов новых бургеров с яйцом (Huevo Grande - большое яйцо на испанском).

«В этом году вы прекратили выпуск автомобиля Lada Priora, который пользовался успехом у населения. Мы считаем, стране нужен новый народный автомобиль», — написали в Burger King.

Сеть ресторанов, в свою очередь, объявила о готовности на равных условиях финансировать проект, а так же пообещала организовать широкомасштабную рекламу в ресторанах сети.