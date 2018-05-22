Вместо них автоконцерн выпустит новые модели в X-стиле

«АвтоВАЗ» снимает с конвейера автомобили Lada Priora, Lada Granta и Lada Kalina. Производство данных марок прекратится уже в июле текущего года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое автопроизводитель распространил среди своих дилеров.

В письме объясняется, что в производственном плане автогиганта на июль нет моделей Priora, Granta и Kalina, поскольку «АвтоВАЗ» прекращает производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей, но готовится к выпуску вместо них новых моделей в X-стиле. Другие подробности, как уточняет издание, в письме не раскрываются.

По предварительным данным, рестайлинговые модели покажут на Московском международном автосалоне, который пройдет в августе.

Группа «АвтоВАЗ» входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Марка Lada в настоящее время представлена 22 моделями.