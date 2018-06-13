«Лаборатория»: видеоинтервью с Андреем Себрантом из «Яндекса»

Sostav и Formika Lab представляют седьмой, заключительный выпуск «Лаборатории». В финале проекта мы решили показать, чем занимается его ведущая Екатерина Дегай. Компания Formika Lab специализируется на дополненной (Augmented Reality, AR) и виртуальной (Virtual Reality, VR) реальностях. Именно Екатерина в этом году рассказывала об этих технологиях на главной ежегодной конференции Яндекса Yet another Conference (YaC).

Вместе с организатором YaC, директором по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андреем Себрантом посмотрим отрывки из выступления, а также обсудим, насколько AR и VR могут быть эффективны и как они будет развиваться в будущем.

Все предыдущие выпуски «Лаборатории» (с участием экспертов из Mail.ru Group, Google, Sizmek. PHD, Volkswagen) можно найти на сайте Sostav и в нашей группе в Facebook.

Самое интересное внутри видеоинтервью:

3:20. Себрант. «Алиса», как и другие речевые помощники, — та самая содержательная часть дополненной акустической реальности.

5:39. Дегай. AR — не просто такая же значительная идея, как смартфон. AR может привести к тому, что смартфон исчезнет в том виде, в котором мы к нему привыкли. Производители телефонов задумываются о том, какой будет их продукция в будущем. Так вот, один из вариантов — что интерфейсы дополненной реальности и голосовые помощники приведут к исчезновению экранов.

7:18. Себрант. Мне кажется, следующий шаг — отсутствие зависимости от девайсов. Голосовые технологии, распознавание речи ведут к тому, что, войдя в дом, мне не надо обращаться к конкретному устройству, даже к «умной» колонке.

8:22. Себрант. Любимый пример: в какой-то момент (это сейчас кажется маразмом), когда нужно вызвать такси, тебе не надо запускать «Яндекс.Такси», тыкать пальцем в кнопку. Ты подходишь к фонарному столбу и говоришь: «Такси мне, пожалуйста». И оно приезжает, потому что в умном городе, когда ты обращаешься к городу за помощью, он тебе отвечает. Даже если у тебя нет ни одного устройства.

9:14. Себрант. На YaC мы представили нашу колонку — Яндекс Станцию. Есть хороший термин «референсный девайс». Это демонстрация изготовителем устройств того, что можно сделать, как можно сделать и насколько оно «полетит». Мы это видим в мире телефонов: больше половины мира работает на Android, и мы знаем, что это продукт Google. Google никогда не заявлял, что его задача — стать большим игроком в мире «железок». Но показать, как может быть устроен Android, как прекрасны устройства на Android, можно с помощью весьма ограниченных тиражей референсного устройства.

10:45. Себрант. Мы очень рады, что могли на YaC одновременно показать и Sony. Это как раз и подтверждает, что мы вовсе не будет делать всё сами: колонки, наушники, автомобили. Нет. Мы открываем большую платформу, которая — мы верим — станет серьезной коммуникационной средой.

11:40. Себрант. Может быть дополненная реальность, в которой «Алиса» играет важную роль. Точно так же мы считаем, что в куче AR-приложений, которые требуют геоинформации (например, о маршрутах, местоположении магазинов), эту информацию неплохо бы брать у нас. Мы умеем ее отдавать с геопривязкой.

12:08. Себрант. Все платформы сильны взаимодействием. Никто — ни один Google, Microsoft — не может все сделать сам.

15:12. Себрант. У меня ощущение — может быть, ложное — что многие маркетологи воспринимают AR как просто крутую выставочную технологию.

16:50. Дегай. Как раз это ощущение мы и пытались сломать во время выступления на YaC. На примере с ритейлом хотели показать, как можно относиться к дополненной реальности. AR позволяет пользователю примерить товары из магазина к своей жизни — понять, например, входит ли диван в гостиную. Цифровой диван можно дополнить и другими предметами из каталога. Ощутить реальные габариты, собрать интерьер — всё это прямо дома. Но также AR может не только изменить опыт покупок в интернете, он способен изменить отношение к физическим точкам продаж. Нам не нужно больше арендовать сотни квадратных метров и ставить туда десятки диванов, ограничивая себя одним или двумя торговыми центрами. Теперь мы можем поставить все наши диваны в любом торговом центре. Для этого подойдет даже островной формат торговли. Достаточно разместить несколько диванов и взять одного опытного продавца, а всё остальное в точке продаж сделать цифровым и интерактивным. Пользователям интереснее, а вам дешевле.

19:39. Дегай. Еще один секрет — принцип переупаковки проектов. Допустим, ритейлер создал приложение в дополненной реальности, тогда он может запросто сделать приложение и в виртуальной реальности. У него уже есть вся продукция в 3D, ему осталось только создать виртуальные локации. Более того, создание 3D-моделей — одна из самых затратных статей. Если вы уже в них вложились, придумайте, как еще можете их использовать — поместите на сайт или отдайте партнерам в их проекты виртуальной реальности, например, этому будут рады застройщики, которые с помощь VR продают квартиры, они украсят свои цифровые пространства, а вы получите еще один канал продаж. На AR надо научиться смотреть шире, чем многие привыкли.