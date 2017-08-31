За 1 час 22 тысячи человек уничтожили 150 тонн томатов

На фестиваль в Испанский город Буньоль приехали 22 тысячи испанцев и туристов со всего мира. Помидорная война «Ля Томатина» продлилась в этот раз она всего 1 час и 3 минуты. За это время участники сражения уничтожили 150 тонн овощей!

И все это помидорное расточительство проходит в небольшом средиземноморском городке каждый год, в последнюю среду августа уже 72 года подряд. Толпы людей забрасывают друг друга томатами, стены домов покрываются помидорным месивом, все это стекает и превращается в кетчуп, в котором некоторые с удовольствием купаются. Количество желающих попасть в томатную гущу событий растет с каждым сезоном.

Однажды в 1945 году местные на рынке закидали друг друга овощами. Спустя год потасовка уже была спланирована – орудие было заготовлено, народу прибавилось. Так и стала помидорная битва официальным безумием небольшого города недалеко от Валенсии. Последние 15 лет томатная война носит статус международной.

Зачем - спросите вы. Но никакого сакрального смысла в этом сумасбродстве нет - люди просто радуются урожаю, а туристы все прибывают полазеть и, в прямом смысле, окунуться в атмосферу.

А пока мы едим вечнозеленые помидоры и греемся под остывающим солнцем наших широт, у нас созрели вопросы к экспертам: с чем это мероприятие можно сравнить в России? Как это может выглядеть в переводе на русский?

Елена Трунова

Креативный директор

Nectarin



КартофелИна. Причем, с ударением на предпоследний слог – сразу придает изысканности. К тому же мы, русские, люди сильные, суровые, нас мягкой помидориной не возьмешь. Картофелина, как минимум. Ну, а для финалистов состязания можно смело предложить супер-баттл: бой на кукурузинах – дерзко, зрелищно и пахнет приятно.

Причем, с ударением на предпоследний слог – сразу придает изысканности. К тому же мы, русские, люди сильные, суровые, нас мягкой помидориной не возьмешь. Картофелина, как минимум. Ну, а для финалистов состязания можно смело предложить супер-баттл: бой на кукурузинах – дерзко, зрелищно и пахнет приятно.

Максим Тихонов

руководитель направления внешних коммуникаций

The Trench



Россия - суровая страна, и плоды ее земли тоже достаточно суровые. Конечно, существует город Суздаль со своим уникальным суздальским огурцом, но огурец жестче помидора, и массовое кидание огурцами обещает быть необычайно травмоопасным. Осенью на Дальнем Востоке вполне можно устроить массовые купания - и даже заплывы - в красной икре, но есть опасения, что европейская часть России этого не поймет.

Россия - суровая страна, и плоды ее земли тоже достаточно суровые. Конечно, существует город Суздаль со своим уникальным суздальским огурцом, но огурец жестче помидора, и массовое кидание огурцами обещает быть необычайно травмоопасным. Осенью на Дальнем Востоке вполне можно устроить массовые купания - и даже заплывы - в красной икре, но есть опасения, что европейская часть России этого не поймет.

Артём Синявский

Сhief Creative Officer

Marvelous Group



Мне нравится наблюдать, как растет культура массовых мероприятий в Москве. Вспомните, раньше люди, которые жили в пределах Садового, боялись выходить на улицу в День города из-за того, что приезжало все быдло и был пьяный ад. Сейчас же все массовые мероприятия проходят культурно, весело и намного душевней (не надо вспоминать случай с псевдоВДВшником и НТВ). Думаю, уже к следующему лету Москва будет готова к фестивалю, который максимально всех сплотит и раскрепостит. Нет, гей парад нам еще рано да, может, и вообще не надо, я не про него.



Итак: перекрываем Тверскую от вокзала до кремля, запускаем мэра и даём ему фору в 100 шагов, затем подбираем из групп в соцсетях самых ненавистных комментаторов программы "Моя Улица". Каждый может выбрать оружие на сайте, как в "Криминальном Чтиве" - бита, бензопила ит.д. Выстрел в воздух, и погнали. У мэра есть укрытия в виде домиков с министрами, они могут ему помогать и мешать преследующим, так же он может засейвиться в мэрии на полчаса и перевести дух, все каналы транслируют это в прямом эфире. Если он добегает целый - получает еще 5 лет без выборов, если нет, то выборы на следующий день! Это все шутки. Мне нравится наш мэр и то, как выглядит город, так что давайте лучше фестиваль французского поцелуя! Только в этот раз без его участия. Мне нравится наблюдать, как растет культура массовых мероприятий в Москве. Вспомните, раньше люди, которые жили в пределах Садового, боялись выходить на улицу в День города из-за того, что приезжало все быдло и был пьяный ад. Сейчас же все массовые мероприятия проходят культурно, весело и намного душевней (не надо вспоминать случай с псевдоВДВшником и НТВ). Думаю, уже к следующему лету Москва будет готова к фестивалю, который максимально всех сплотит и раскрепостит. Нет, гей парад нам еще рано да, может, и вообще не надо, я не про него.Итак: перекрываем Тверскую от вокзала до кремля, запускаем мэра и даём ему фору в 100 шагов, затем подбираем из групп в соцсетях самых ненавистных комментаторов программы "Моя Улица". Каждый может выбрать оружие на сайте, как в "Криминальном Чтиве" - бита, бензопила ит.д. Выстрел в воздух, и погнали. У мэра есть укрытия в виде домиков с министрами, они могут ему помогать и мешать преследующим, так же он может засейвиться в мэрии на полчаса и перевести дух, все каналы транслируют это в прямом эфире. Если он добегает целый - получает еще 5 лет без выборов, если нет, то выборы на следующий день! Это все шутки. Мне нравится наш мэр и то, как выглядит город, так что давайте лучшеТолько в этот раз без его участия.

Екатерина Иванкова

Руководитель департамента EVENT и PR

MAIN TARGET GROUP



Подобные событийные мероприятия являются отдельным направлением развития туристической отрасли и в России. И ежегодно привлекают большое количество российских и зарубежных туристов. Например, в каждую третью субботу августа город Сызрань превращается в помидорную столицу. Костюмированное шествие, кулинарные поединки, выставка творчества и традиционное консервирование урожая главой города и почетными гостями.

Также ежегодно увеличивается количество посетителей и участников Международного праздника Огурца, который проходит в Суздале с 2001 года. В этот день можно попробовать огурцы на любой вкус: свежие, соленые, малосольные, жареные-пареные, запеченные в пирогах, сваренные в супе и экзотическом варенье.

Самый сладкий, спелый и сочный фестиваль – день Астраханского арбуза! Наши мероприятия более спокойные и семейные и, на мой взгляд, такого безумного праздника как в Валенсии, России, действительно, не хватает. И необязательно придумывать что-то новое, можно чуть чуть изменить вышеназванные события, добавив в них легкого сумасшествия. Бросаться друг в друга арбузом не просто весело, но и вкусно! Кстати, День Астраханского арбуза пройдет в этом году 17го сентября. Берите билеты, и встретимся на фестивале!

Дарья Головина

Генеральный директор

BRANDNEW



В силу климатических особенностей и традиционно бережного отношения к продуктам, у нас никогда не было проблем с утилизацией урожая, борьбы с пищевыми излишками. Поэтому праздники, подобные «Ля Томатина» или праздники молодого вина «Божоле» у нас не развивались. А вот чучело Масленицы сжечь, через костер прыгнуть - да, могли и еще соревнование всероссийское провести. А еще Частушечный Рэп-баттл, как продолжение культурной традиции музыкально-стихотворных экспромотов. Весьма нативный формат.

В силу климатических особенностей и традиционно бережного отношения к продуктам, у нас никогда не было проблем с утилизацией урожая, борьбы с пищевыми излишками. Поэтому праздники, подобные «Ля Томатина» или праздники молодого вина «Божоле» у нас не развивались. А вот чучело Масленицы сжечь, через костер прыгнуть - да, могли и еще соревнование всероссийское провести. А еще Частушечный Рэп-баттл, как продолжение культурной традиции музыкально-стихотворных экспромотов. Весьма нативный формат.