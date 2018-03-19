Французская компания L`Oreal сообщила о покупке канадской ModiFace -технологической компании, занимающейся разработками в области дополненной реальности и искусственного интеллекта.
Сделка соответствует стратегии L`Oreal по расширению возможностей использования цифровых технологий. В компании стремятся, чтобы ее косметические бренды улучшались благодаря инновационным технологиям.
ModiFace войдет в состав подразделения цифровых сервисов L’Oreal и продолжит заниматься разработкой и созданием новых цифровых сервисов. Среди разработок ModiFace приложения для виртуального тестирования косметических средств и 3D-макияжа, так называемые виртуальные примерочные, а также программы для диагностики состояния кожи. Объем сделки не раскрывается.
ModiFace позволит преобразить косметологическую индустрию за счет инновационных услуг. Она поможет нашим клиентам выбирать и пробовать новые продукты. Мы хотим стать первыми в области облуживания клиентов с учётом слияния опыта и инноваций, — сообщила директор L'Oreal по цифровым технологиям Любомира Роше.