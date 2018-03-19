Канадский специалист по дополненной реальности ModiFace войдёт в активы косметической компании

Французская компания L`Oreal сообщила о покупке канадской ModiFace -технологической компании, занимающейся разработками в области дополненной реальности и искусственного интеллекта.

Сделка соответствует стратегии L`Oreal по расширению возможностей использования цифровых технологий. В компании стремятся, чтобы ее косметические бренды улучшались благодаря инновационным технологиям.

ModiFace войдет в состав подразделения цифровых сервисов L’Oreal и продолжит заниматься разработкой и созданием новых цифровых сервисов. Среди разработок ModiFace приложения для виртуального тестирования косметических средств и 3D-макияжа, так называемые виртуальные примерочные, а также программы для диагностики состояния кожи. Объем сделки не раскрывается.