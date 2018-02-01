Алексея Аксютенко обвиняют в нарушении закона о рекламе



Фото: страница в Facebook Алексея Аксютенко

Заместитель руководителя управления архитектуры мэрии Красноярска Алексей Аксютенко, отвечающий за наружную рекламу в городе, написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на первого вице-мэра Красноярска Алексея Давыдова.

Уход чиновника сопровождается скандалом. Ранее краевая ФАС обвинила Аксютенко в лоббировании интересов рекламных организаций. Ведомство подало заявление в арбитражный суд Красноярского края с требованием дисквалифицировать чиновника.

По сведениям антимонопольной службы, чиновник нарушил закон о защите конкуренции, лоббируя интересы отдельных рекламных организаций при заключении контрактов. Кроме того, он подписывал разрешения на установку баннеров в перспективных местах, в частности, на фасадах зданий.

В Facebook Алексей Аксютенко продублировал прошлогоднюю публикацию, которой подводил итоги пятилетия своей работы на посту куратора наружки. «За пятилетку с улиц города демонтировано более 16 000 незаконных рекламных конструкций. В городской бюджет по итогам организованных муниципальных торгов за право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций поступило более 916 миллионов рублей», – написал он.