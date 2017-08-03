Купить авто можно будет с помощью мобильного приложения всего за несколько минут



Depositphotos

Китайский интернет-ритейлер Alibaba Group намерен до конца года запустит многоярусный торговый автомат по продаже автомобилей, сообщает ТАСС.

Первый такой автомат будет установлен в Китае. Работать он сможет при помощи приложения, установленного в мобильном устройстве. После того, как нужные кнопки нажаты и сделка совершена, автоматическая система в течение нескольких секунд доставит покупателю его авто. Приобретать автомобили в аппарате смогут только частники рейтинговой системы Alibaba, которые имеют не менее 750 баллов по итогам покупок. После оплаты первого взноса в размере 10% от стоимости машины покупатель в рассрочку будет оплачивать оставшуюся стоимость через платежную систему Alipay.

«Купить машину будет так же просто, как банку газировки», - сообщил генеральный менеджер компании Юй Вэй.

Несмотря на достоинства нового аппарата, не уточняется, как будет решаться вопрос с автомобильными номерами. Так, с января 2011 года в столице КНР и ряде других китайских городов были введены ограничения на покупку автомобилей из-за перегруженности дорог. В Пекине, например, выдается 240 тыс. номеров в год, их отбор осуществляется через лотерею. Тот, кто не попал в число победителей, принимает участие в следующем розыгрыше.

Идея автомобильного вендинга не нова. В прошлом году стартап Carvana уже запустил в США автомат по продаже автомобилей. Автомат представляет собой пятиэтажный полностью автоматизированный гараж. Оформление документов, в том числе договора, страховки и гарантии, а также сама оплата происходят онлайн. После подтверждения заказа клиент получает огромный жетон, который он и опускает в автомат. После этого робот достает нужную машину с одного из этажей и спускает ее к покупателю.