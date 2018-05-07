Новая функция доступна ограниченному кругу пользователей

Instagram без лишнего шума запустил функцию встроенных платежей, которая позволяет привязать дебетовую или кредитную карту к профилю и совершать покупки внутри приложения. Возможность приобрести или забронировать товар/услугу, не покидая фотосервис, может сделать Instagram заметным игроком на рынке электронной коммерции, пишет TechCrunch.

Новая функция доступна ограниченному кругу пользователей в США и Великобритании. Протестировать ее одними из первых смогли клиенты приложения для бронирования столиков в ресторане Resy — встроенные платежи появились на их страницах. Позже пользователи смогут напрямую оплатить, например, билеты в кино, сообщил представитель Instagram.

В прошлом году компания анонсировала появление услуги бронирования в бизнес-аккаунтах, но речи о встроенных платежах тогда не шло. По информации издания, платежи в Instagram будут регулироваться правилами, которые сейчас действуют в Facebook. Покупки внутри приложения могут подстегнуть рекламную выручку фотосервиса, поскольку многие бренды будут заинтересованы в торговле через платформу. Если пользователю не придется переходить на другой сайт, снизится количество отказов (к примеру, при заполнении формы с информацией для проведения платежа) и, соответственно, вырастет конверсия.

Возможно, платежи будут работать в связке с торговыми метками (shopping tags), запущенными два года назад. С тех пор Instagram подключил крупных партнеров вроде BigCommerce и Shopify, а также расширил географию услуги. Ранее собственные платежи начал тестировать и Snapchat.