В двух номинациях в шорт-лист прошла команда Possible Moscow

В шорт-лист фестиваля CLIO Awards 2017 попало российское агентство. Команда Possible Moscow была отмечена сразу в двух номинациях (Инновации и Диджитал; Мобайл) с кампанией «Кофе не наркотик» для Кооператива «Чёрный».

Напомним, что фестиваль CLIO был основан А.Россом Уоллесом в 1959 году. CLIO Awards призван наградить агентства, предложившие наиболее инновационные и креативные достижения в области рекламы. На данный момент владельцем и организатором премии является холдинг Prometheus Global Media (входит в структуру издательского подразделения Nielsen).