Отпуск в работе был связан с участием в выборах президента

Ксения Собчак возвращается к работе главного редактора журнала L’Officiel Russia. Ранее она приостановила работу в издании в связи с участием в президентской кампании 2018 года.

Перед Собчак и командой стоят новые амбициозные задачи, решив которые команда ACMG рассчитывает не только укрепить, но и значительно усилить позиции журнала на российском рынке.

«Я очень рада вернуться в L'Officiel. Цель — развивать этот, несомненно, уважаемый международный бренд в ряде новых направлений, не только фокусируясь на печатном журнале, но и работая на 360 градусов: образование, индивидуальные и крупные мероприятия в России и за рубежом, культурное партнерство, цифровые идеи, продвижение талантливых людей и бренда. Я очень рада вернуться в команду ACMG», — прокомментировала свое возвращение Собчак.

Ксения Собчак присоединилась к медиагруппе ACMG (ранее издательский дом Artcom Media) в 2012 году, став главным редактором глянцевого издания SNC. В 2014 году она получила приглашение возглавить редакцию российской версии французского журнала L’Officiel Russia.