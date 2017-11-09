Проект стартует сразу после премьеры второго сезона сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» на ТВ-3 и в сообществе телеканала ВКонтакте



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ТВ-3 готовится к премьере второго сезона сериала «Чернобыль. Зона отчуждения». Сразу после показа первых двух серий на ТВ-3 и в сообществе телеканала ВКонтакте впервые в России в прямом эфире выйдет интерактивное aftershow шоу «Чернобыль. Зона обсуждения».

Зрители шоу погрузятся в «кухню» сериала, зададут интересующие вопросы и пообщаются с создателями и актёрами в неформальной обстановке. Гостями передачи станут актёры, сценаристы, продюсеры и режиссёры популярных в России современных сериалов. Ведущая шоу — журналистка, актриса и общественный деятель Ксения Собчак.

«Чернобыль» — российский сериал, который впервые показан в 2014 году и стал одним из самых рейтинговых проектов с долей 27%. Продолжение выходит в эфир ТВ-3 10 ноября. Режиссёром стал Павел Костомаров, автор второго сезона сериала «Закон каменных джунглей», известный документалист и обладатель премии Берлинского международного кинофестиваля.

В августе телеканал ТВ-3 и социальная сеть ВКонтакте запустили продолжение проекта «Быть или не быть» — шоу, которое помогает молодым продюсерам, режиссёрам и сценаристам представить дебютные проекты и получить финансирование на производство сериала.