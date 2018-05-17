Накануне, несмотря на официальное открытие моста, сервис отказывался строить через него маршруты

На картах компании Google (Google Maps) начал отображаться Крымский мост. Еще вчера, несмотря на официальный запуск по мосту автомобильного движения, сервис отказывался прокладывать через него маршрут.

15 мая состоялась церемония открытия автомобильной части Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем. Президент России Владимир Путин проехал по мосту за рулем КамАЗа. Утром 16 мая было запущено движение легковых автомобилей и автобусов. Протяженность сооружения составляет 19 км. Его строительство началось зимой 2016 года.

Однако накануне пользователи заметили, что на картах Google Maps отсутствует Крымский мост, тогда как на Яндекс. Картах мост к тому времени уже отображался.

Осенью текущего года по мосту откроется движение грузовых автомобилей, в следующем году — поездов.