100% компании «Медиа Дистрибьюшен» выкупило «Межрегиональное агентство подписки» (МАП)

«Межрегиональное агентство подписки» (МАП) купило крупнейшего поставщика прессы в супермаркеты – компанию «Медиа Дистрибьюшен», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора МАП Андрея Буданова.

Стоимость сделки не раскрывается. Новые владельцы «Медиа Дистрибьюшен» планируют реструктурировать долговые обязательства компании перед издателями, оптимизировать логистические мощности и обеспечить доступность прессы для конечных покупателей. «Основной бизнес МАП сосредоточен в распространении прессы по сети почтовой связи, новая структура позволит расширить компетенции в сфере дистрибуции газет и журналов»,– объясняет Буданов.

«Медиа Дистрибьюшен» поставляет периодику во все крупные торговые сети. Компания входила в состав группы «Логос». До конца 2017 года «Логос» имела миноритарную долю и в МАП, но в декабре вышла из состава участников.

По словам участников рынка, «Медиа Дистрибьюшен» испытывала серьезные финансовые трудности. Проблемы начались во втором квартале 2017 года, их связывают с тем, что дистрибутор пытался получить контракты с ритейлерами, сильно демпингуя, в результате чего его бизнес оказался неприбыльным.

Прекращение работы компании означало бы сокращение тиражей прессы минимум на 25–30%, потери рынка исчислялись бы сотнями миллионов рублей. По итогам сделки потери не превысят 15–20% от общей суммы долга. По новым условиям долг перед ними дисконтируется и пролонгируется.