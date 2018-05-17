В структуру ассоциации входят пять комитетов, отвечающих за ключевые направления деятельности организации

В последние годы рынок event-услуг в России претерпевает серьезные структурные изменения. Меняются правила закупок и проведения тендерных процедур, растут требования к техническим решениям. Эти тенденции и необходимость выстраивания конструктивного диалога внутри отрасли и с клиентами объединили крупнейшие российские event-агентства в ассоциацию REMA.

16 мая в Доме Смирнова состоялся пресс-завтрак по случаю открытия новой ассоциации. Встреча началась с приветственного слова председателя REMA — Бориса Альхимовича, управляющего партнёра агентства Redday.

Борис Альхимович, председатель REMA: «REMA (Russian Event Marketing Association) — это ассоциация, в которую входят 14 крупнейших event-агентств нашей страны. Все те, кто специализируется на выстраивании коммуникаций с помощью событий. Понимание, что на рынке event-услуг нужны изменения было давно, но год назад мы начали это обсуждать с коллегами более подробно. Сейчас у нас есть возможности и силы внедрить в рынок эти изменения».

В структуру Ассоциации входят пять комитетов, отвечающих за следующие ключевые направления деятельности организации: «Клиенты», «Подрядчики», «Финансы», «Персонал/Образование», «Продвижение».

Задачи комитета «Клиенты», который курируют Подъежики — выстраивание конструктивного и прозрачного диалога между заказчиками и агентствами — консультация клиентов по подготовке правильной тендерной документации, а также получение обратной связи по итогам конкурсов.

Louder курирует комитет «Поставщиков и бизнес-партнёров», который возьмет на себя анализ базы поставщиков, создание рейтингов бизнес-партнёров, а также будет стараться установить прозрачные и взаимовыгодные условия для совместной работы.

Решением проблемы бюджетирования займется комитет «Финансы».

Александр Шумович, управляющий партнер, Eventum Premo: «Когда у проектов небольшие бюджеты — всё просто. А когда большие — мы соревнуемся не только в креативных идеях, но и финансовых возможностях компаний. Мы хотим поговорить с банками — найти схемы финансирования крупных проектов. Найти компромисс».

Комитет по персоналу и образованию планирует внедрить профстандарты по основным event-специальностям, а также в сотрудничестве с уже существующими школами коммуникаций инициировать рост молодых и активных event-специалистов. Возглавляет данный комитет в Ассоциации компания MaxMedium.

Освещать работу Ассоциации будет комитет по продвижению, который возглавляет коммуникационное агентство SPN Communications.

Анна Антонова, основатель компании Louder : «Стать членами REMA могут агентства, работающие в сфере событийного маркетинга и суммой оборота от 200 миллионов рублей. У нас нет задачи собрать максимум агентств под одной крышей. Мы объединились потому, что у нас похожие проблемы и совпадает видение их решения. Мы продолжаем вести диалог с рядом крупных агентств, так как наша задача — объединить сильнейших игроков рынка событийного маркетинга».

Павел Недостоев, агентство DEPARTAMENT : «Клиенты, заказчики и event-агенства теряют много денег и ресурсов. Неэффективно используются время топ менеджеров, интеллектуальный капитал. Почему? Между ними до сих пор нет диалога. Все работают разрозненно, изобретая каждый раз свой уникальный велосипед. Пора сесть вместе и оптимизировать часть процедур, сделать рынок более прозрачным и конкурентным.

Для этого и создана ассоциация REMA».