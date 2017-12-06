Контролировать виртуальные валюты в России будет отраслевая саморегулируемая организация

Регулирование рынка криптовалют в России предлагается отдать отраслевой организации, сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертный совет при комитете Госдумы по финансам.

Инициатива принадлежит экспертному совету при комитете Госдумы по финансам, в который входят депутаты Госдумы, представители Минфина, Минэкономразвития, МВД, Сбербанка, ВТБ и др. Предварительно предлагается принять закон, определяющий понятия криптовалюты, блокчейна и ICO. Затем - создать саморегулируемую организацию (СРО) для рынка криптовалют.

«Правильный подход в данной ситуации был бы в создании рамочного закона. У нас тоже есть возможность быстро решить эту проблему. Оговорить базовые подходы, с одной стороны. А с другой стороны, сделать упор на регулирование через СРО», — сообщил член наблюдательного совета банка ВТБ Валерий Петров.

Кроме того, идею поддержал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что будущий закон должен быть «гибким, позволяющим рынку нормально и спокойно работать».

Участники совещания отметили, что взять на себя функции СРО в данной отрасли может Российская ассоциация криптовалют и блокчейна, председателем наблюдательного совета которой является советник президента РФ Герман Клименко.

Ряд экспертов считают саморегулирование оптимальным для этого рынка из-за его быстрого развития. Другие опасаются, что в случае саморегулирования отраслевая организация (СРО) может продвигать интересы своих членов.

Напомним, Владимир Путин поручил принять закон о регулировании рынка криптовалют с учётом всех рисков.