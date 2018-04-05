Новой виртуальной валютой можно будет расплачиваться на платформе Buzar

Певица и телеведущая Ольга Бузова объявила о запуске блокчейн-платформы Buzar. В ней будет использоваться её собственная криптовалюта BuzCoin, обладатели которой смогут покупать товары и услуги, приобретать билеты на концерты, снимать жильё и находить работу.

Бузова проведёт пре-ICO, в рамках которого желающие смогут приобрести токены с возможностью дальнейшего обмена на BuzCoin. Всего их будет выпущено более 2 млрд. Сайт платформы уже позволяет создавать аккаунты и даже генерирует адреса для покупки токенов с помощью биткоинов и Ethereum.

Вырученные на ICO средства будут направлены на запуск, поддержку платформы, на технологический менеджмент, юридическое обоснование существования проекта и поддержку команды. Согласно планам, в деловой части платформы будут доступны доски объявлений, интернет-аукционы, возможности продажи/покупки товаров и услуг, в том числе, и сервисы для создания интернет-магазинов, доступные всем пользователям.

Кроме того, платформа включает разделы для поиска работы, продажи и аренды недвижимости, обмен криптовалют и системы лояльности.