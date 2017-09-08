Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий отрицает причастность властей к заказам в соцсети рекламы, влияющей на выборы в США



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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает причастность Кремля к заказам россиянами в Facebook рекламы, влияющей на выборы в США, сообщает ТАСС.

Песков отметил, что Россия не причастна к якобы покупке российскими ботами политизированной рекламы в соцсети и призвал не ассоциировать Москву с этими историями в Facebook.

"Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам", — сообщил спикер.

Ранее Facebook заявила о покупке политизированной рекламы на сумму в 100 тысяч долларов в течение 2015-2017 годов с недостоверных учетных записей, которые могут быть связаны с Россией.