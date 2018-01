Дональд Трамп не так давно резко высказался о странах третьего мира, среди которых Гаити, Сальвадор и страны Африки. Комментируя новое миграционное соглашение, он возмутился приемом мигрантов из «дерьмовых стран» («shithole countries»).

Такая грубость президента США вызвала массу возмущений по всему миру, а самого Трампа обвинили в неадекватности и расизме. Накануне сотни жителей Гаити провели акции протеста.

Креативный директор агентства Parkour Studio, расположенного в Гаити, Fabien Dodard решил использовать слова Трампа в пользу родной страны. Он разработал серию принтов, которые могут стать не только хорошим ответом обидчику, но и отличной рекламой Гаити. Для размещения наружной рекламы Fabien Dodard выбрал столицу США – Вашингтон, а сбор средств на размещение принтов в городе ведется с помощью фандрайзинга. Главная цель – $40 000. Меньше, чем за неделю, креатор из Гаити собрал около $5000.

На плакатах наружной рекламы можно увидеть саркастические фразы на фоне красочных и притягательных пейзажей «дерьмового» острова Гаити. Комичным планируется и само размещение принтов: напоминание о солнечных и живописных уголках Fabien намерен повесить на фоне серого и холодного города.

Также было составлено обращение к Дональду Трампу, которое креативный директор хотел бы разместить в NY Times. В обращении авторы иронично обыгрывают слова президента США, приглашая его посетить Гаити.

Сервис Airbnb присоединился к общему протесту, выделив около $100 000 на продвижение оскорбленных стран.

Представитель Airbnb пояснил, что в Гаити, Сальвадоре и Африке проживает более 116 000 активных пользователей Airbnb, способных достойно приютить множество путешественников, желающих посетить эти райские места.

В Airbnb верят в реальность создания и сохранения открытого общества и считают своим долгом связывать представителей разных стран и культур.

Генеральный директор Airbnb Brian Chesky прокомментировал сложившуюся ситуацию, напомнив, что, принимая весь мир, мы начинаем видеть его красоту.

2.7M guests from Airbnb decided that countries in Africa, El Salvador, and Haiti were beautiful enough to visit. When we embrace the world, we see its beauty.