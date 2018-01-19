Airbnb также продвигает список стран, которые оскорбил Дональд Трамп

Дональд Трамп не так давно резко высказался о странах третьего мира, среди которых Гаити, Сальвадор и страны Африки. Комментируя новое миграционное соглашение, он возмутился приемом мигрантов из «дерьмовых стран» («shithole countries»).

Такая грубость президента США вызвала массу возмущений по всему миру, а самого Трампа обвинили в неадекватности и расизме. Накануне сотни жителей Гаити провели акции протеста.

Креативный директор агентства Parkour Studio, расположенного в Гаити, Fabien Dodard решил использовать слова Трампа в пользу родной страны. Он разработал серию принтов, которые могут стать не только хорошим ответом обидчику, но и отличной рекламой Гаити. Для размещения наружной рекламы Fabien Dodard выбрал столицу США – Вашингтон, а сбор средств на размещение принтов в городе ведется с помощью фандрайзинга. Главная цель – $40 000. Меньше, чем за неделю, креатор из Гаити собрал около $5000.

На плакатах наружной рекламы можно увидеть саркастические фразы на фоне красочных и притягательных пейзажей «дерьмового» острова Гаити. Комичным планируется и само размещение принтов: напоминание о солнечных и живописных уголках Fabien намерен повесить на фоне серого и холодного города.

Также было составлено обращение к Дональду Трампу, которое креативный директор хотел бы разместить в NY Times. В обращении авторы иронично обыгрывают слова президента США, приглашая его посетить Гаити.

Сервис Airbnb присоединился к общему протесту, выделив около $100 000 на продвижение оскорбленных стран.

Представитель Airbnb пояснил, что в Гаити, Сальвадоре и Африке проживает более 116 000 активных пользователей Airbnb, способных достойно приютить множество путешественников, желающих посетить эти райские места.

В Airbnb верят в реальность создания и сохранения открытого общества и считают своим долгом связывать представителей разных стран и культур.

Генеральный директор Airbnb Brian Chesky прокомментировал сложившуюся ситуацию, напомнив, что, принимая весь мир, мы начинаем видеть его красоту.