Кого и как вдохновлял сериал на рекламные кампании, акции и промо

Показ премьерной серии 7-го сезона «Игры престолов» собрал рекордные 10,1 млн зрителей. Это на 27% больше по сравнению с началом предыдущего сезона. Прежний показатель рекордного просмотра сериала также побит: финальную серию шестого эпизода в минувшем году посмотрели 8,8 млн зрителей.

Sostav.ru сделал подборку кейсов использования в рекламе образов и ожиданий премьеры нового сезона легендарного сериала.

1. Соцсети: Единая Россия и шептуны Вариса

Рекламная лихорадка вокруг «Игры престолов» не обошла стороной и политические партии, ведь интриги и заговоры вокруг престола – ключевой мотив всех эпизодов сериала. «Единая Россия» через пост в фейсбуке с изображением Вариса призывает читать официальную страничку партии с инсайдами и не доверять шептунам телеграм-каналов.

2. Фестиваль: РЕН ТВ с лютоволками

Посидеть и сфотографироваться на культовом Железном троне, почувствовав себя властителем Вестероса, можно было на II ежегодном фестивале РЕН ТВ «Игра престолов». Мероприятие прошло в конце июня в парке Победы на Поклонной горе. Здесь можно было найти различные тематические развлечения – от чеканки монет до уроков фехтования, поучаствовать в процессе изготовления рыцарских доспехов или сделать прическу у средневекового мастера. Не обошлось и без встречи с лютоволками, роль которых исполняли хаски.

3. Чат-бот: агентство Catch и фанаты

Для ответов на множественные вопросы фанатов сериала британское креативное агентство Catch создало чат-бота (Game of Thrones Chatbot) в мессенджере Facebook. Перед началом сезона зрители могли расспросить бота обо всем, что касается «Игры престолов». Бот отвечал на все интересующие вопросы, включая прозвища Джона Сноу, называл любимую кашу Ходора, высылал изображения детенышей лютоволка и даже отшучивался при просьбах сделать краткий пересказ сериала.

4. Промо: Белые ходоки от канала Sky

В Лондоне перед началом седьмого сезона «Игры престолов» телеканал Sky Atlantic провел промо-акцию с участием Белых ходоков. Коммуникационное агентство Taylor Herring предложило формат фотосессии возле знаковых мест Великобритании: Тауэрский мост, Оксфорд-стрит, Тронный Зал Букингемского дворца и других достопримечательностей туманного Альбиона.

Промо было призвано напомнить британцам о том, что премьеру 7 сезона можно посмотреть 17 июля на канале Sky Atlantic.

5. Гобелен от Tourism Ireland и HBO

Ирландская компания Tourism Ireland, отвечающая за развитие туризма на острове, совместно с основным каналом трансляции нового сезона «Игры престолов» HBO сошьют в честь выхода нового эпизода 77-метровый гобелен.

Гобелен рекламирует Северную Ирландию, где снимался сериал и будет соткан на одной из старейших прядильных фабрик Thomas Ferguson. Полотно оживит такие яркие сцены как падение Брандона Старка с башни Винтерфелла или нашумевшую Красную свадьбу. Новые части гобелена и процесс их создания будут появляться еженедельно при помощи Instagram Stories, таймлапс-видео и анимированных фотографий. Каждый эпизод будет вести на сайт Tourism Ireland, где можно будет увидеть весь гобелен с помощью интерактивного приложения.

Фанаты смогут поделиться в сетях эпизодами, которые впечатлили их больше всего, узнать, какие сцены были сняты в Северной Ирландии и создать путеводитель для путешествия по стране. Сам же гобелен будет вывешен в музее Ольстера.

Sostav.ru ранее также рассказывал про Ходора, который снялся в рекламе KFC, и про «Еду престолов» от минских пиццерий.