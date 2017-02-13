Компания «Русские оригинальные напитки» вывела на рынок новый алкогольный бренд



Иллюстрации предоставлены пресс-службой

Компания «Русские оригинальные напитки» представила новую алкогольную линейку – крафтовый самогон GOOD SAM! Над дизайном упаковки работал внутренний отдел компании, авторы решили не привлекать к проекту брендинговые агентства.

Алкогольная компания «Русские оригинальные напитки» вывела на рынок новый бренд – крафтовый самогон GOOD SAM! Дизайн упаковки был разработан внутри компании без помощи брендинговых агентств. Бутылки украшены этикетками в стиле традиционных американских комиксов. Иллюстрации созданы художниками, работающими в «Русских оригинальных напитках».

Для лимитированных партий самогона созданы отдельные уникальные этикетки. С выходом каждой новой серии напитка будут меняться и иллюстрации на упаковке. Над новыми этикетками работают также сторонние художники с опытом создания комиксов и компьютерных персонажей. Крафтовый самогон GOOD SAM! уже появился в магазинах и барах Москвы. В компании планируют продвигать бренд в сегменте HoReCa. Стоимость напитка в розничной продаже не должна превышать 600 рублей за бутылку и до 500 рублей – при распродажах.