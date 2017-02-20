Структуры банкира решили вопрос о возврате миллиардов, зависших в банке



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Структуры бизнесмена Юрия Ковальчука выкупили права требования по долгам банка «БФГ-Кредит», который лишился лицензии. Крупнейшие телекомпании держали на его счетах около 8 млрд рублей. Вещатели использовали «БФГ-Кредит» для работы с западными контрагентами: оплаты софта, спутниковых перегонов, спортивных прав и других услуг, говорят источники «Коммерсанта». Среди пострадавших вкладчиков оказались ВГТРК, «Первый канал. Всемирная сеть», МТРК «Мир», «Карусель» и АНО «ТВ-новости» (RT).

Решить вопрос с возвратом миллиардов помогла петербургская компания «Шанс». В конце января стало известно, что АБ «Россия», принадлежащий Ковальчуку, получил от Федеральной антимонопольной службы разрешение на покупку данной фирмы. По информации издания, представитель «Шанса» присутствовал на декабрьском собрании кредиторов «БФГ-Кредита» и вошел в комитет кредиторов.

Медиакомпании держали крупные суммы на счетах «БФГ-Кредита». У ВГТРК там оставалось около 3,8 млрд рублей, RT держала около 1,6 млрд, «Мир» — 200 млн, «Первый канал. Всемирная сеть» — 350 млн. Однако источник на «Первом канале» утверждает, что компания использовала банк только для переводов и не имела на его счетах больших денег.

Вмешательство банкира позволило уладить «очень болезненную» для телекомпаний историю и фактически вернуть их деньги. АБ «Россия» — значимый для медиаиндустрии инвестор. Его структуры владеют долей в «Национальной медиа группе», которая управляет РЕН ТВ, «Пятым каналом», продюсерской компанией Art Pictures и владеет 25% «Первого канала», газетами «Известия» и «Спорт-Экспресс», российскими версиями тематических каналов семейств Discovery и Viasat. С 2014 года банк и Юрий Ковальчук находятся под санкциями США.