Дизайнеры Филипп Старк и Жером Оливэ переосмыслили привычное устройство



Иллюстрация

Алюминиевое сердце, прозрачный корпус, двойная камера, быстрая зарядка, искусственный интеллект. Все это есть у футуристичного смартфона, созданного дизайнерами по заказу Thomson. Филипп Старк и Жером Оливэ представили концепт под названием Alo, который выглядит скорее как устройство для управления летательным аппаратом из научно-фантастического фильма.

Alo относится к категории незаменимых предметов, отмечают создатели. Он обладает совершенной системой распознавания голоса и искусственным интеллектом, который способен обучаться по мере взаимодействия с владельцем. Чем больше пользователь говорит, тем лучше гаджет реагирует на голос.

В прозрачном корпусе из натуральных материалов заключена «начинка» из алюминиевого сплава, что делает устройство легким и прочным. Эластичное внешнее покрытие позволяет смартфону адаптироваться к руке владельца. При этом у Alo нет привычного экрана: предполагается, что он управляется голосовыми командами, а медиаконтент воспроизводится в виде 3D-голограмм.