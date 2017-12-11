В рамках мероприятия представители агентств холдинга MediaCom, MEC, Maxus и Mindshare провели серию дискуссий с представителями крупнейших сейлз-хаусов, владельцев инвентаря и издательских домов

28 ноября прошла ежегодная масштабная конференция This Year, Next Year, организованная коммуникационным холдингом GroupM.

В рамках мероприятия представители агентств холдинга MediaCom, MEC, Maxus и Mindshare провели серию жарких дискуссий с представителями крупнейших сейлз-хаусов, владельцев инвентаря и издательских домов на тему контента.

Приглашенные спикеры и селебрити презентовали самые свежие проекты и новые продукты, которые уже успели завоевать сердца потребителей и внимание рекламодателей. Одной из самых актуальных тем конференции стала работа с быстрым контентом. Очевидно, что стремительное распространение информации в наши дни доступно для всех коммуникационных каналов рекламных площадок – медиа-микс из классического ТВ, DOOH, OLV, и онлайн-версий печатных изданий предлагает бесконечные возможности для брендов по интеграции в контент.



Особое внимание спикеры уделили обзору локальных контентных проектов, представленных крупнейшими российскими медиакомпаниями. Они становятся все более релевантными для потребителей, а значит, именно к ним стоит ожидать повышенного внимания рекламодателей в грядущем году.

Партнерами мероприятия выступили: Kinetic Russia, Rambler & Co, РБК, Gallery, Marilyn, SearchStar, Hearst Shkulev Media, ДЖЕМ, Independent Media, ГПМ Радио, «Европейская медиагруппа», Happy Monday Family, Roden Media, Газпром-Медиа, IMHO, Sostav.ru, КоммерсантЪ, ИТАР-ТАСС.