Телегидом и «Экспресс-газетой» заинтересовалась компания «Форвард медиа»



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Холдинг «Форвард медиа» ведет переговоры о покупке «Телепрограммы» и «Экспресс-газеты», которые принадлежат «Комсомольской правде». Сейчас у «Форвард медиа» нет активов в Москве и Санкт-Петербурге, компания развивает проекты - собственные и по франшизе - в регионах, а также издает телегид в Белоруссии. Сумма сделки может составить 150 млн рублей, сообщает RNS со ссылкой на собственные источники. Факт переговоров подтвердил совладелец «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

«Комсомольская правда» выставила на продажу журнал «Телепрограмма» и «Экспресс-газету» в феврале. Другим потенциальным покупателем называли медиагруппу Hearst Shkulev Media бизнесмена Виктора Шкулева, однако сторонам не удалось договориться.

«Форвард медиа» издает 33 печатных СМИ и 9 интернет-проектов в 19 городах России. Является представителем издательских домов «Провинция» (один город), «Аргументы и Факты» (2 города), «Комсомольская правда» (9 городов), Hearst Shkulev Media (14 городов), выпускает собственные печатные и онлайн-СМИ.

По данным Mediascope, аудитория «Телепрограммы» в России составляет 3,7 млн читателей (данные с сентября 2016 года по февраль 2017 года). «Комсомольская правда» указывает, что аудитория «Телепрограммы» составляет 4,3 млн пользователей, «Экспресс-газеты» - 1,2 млн читателей.