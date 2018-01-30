Ее уже используют «Первый Канал», «Россия 1», «Россия 24» и «Пятый Канал»

Компания НСК (партнер единого продавца телерекламы НРА, разработчик технологий и продуктов для медиарекламного рынка), «Первый канал» и SPB TV (разработчик решений для трансляции теле- и видеоконтента на различные экраны) объявили о коммерческом запуске универсального технологического решения для легального вещания прямого эфира телеканалов на собственных платформах в интернете. Об этом стороны сообщили в совместном пресс-релизе.

Новое технологическое решение позволяет:

обеспечивать ОТТ-операторов бесплатными версиями предоставляемых телеканалами сигналов (в том числе в формате Full HD) для трансляции в сети интернет по принципу «одного окна»;

телеканалам получать доступ к данным об их аудитории на ОТТ-платформах;

контролировать распространение контента и снижать уровень его нелегального распространения;

обеспечивать телеканалам реализацию их рекламных возможностей (монетизацию) при вещании в интернете без технических задержек и дополнительного трафика.

Сейчас технологическое решение реализуется на платформе НСК и российского оператора связи МТС – МТС ТВ. В настоящий момент идет присоединения к проекту OTT-площадок. В частности, SPB TV, Persik.by, ProximaTV, МТС ТВ, BonusTV (Synterra), Ростелеком, НТВ+ (мультискрин) осуществляют трансляцию контента «Первого канала» через платформу НСК.

Платформу уже используют «Первый Канал», «Россия 1», «Россия 24», «Пятый Канал», а также сейчас завершается интеграция пакета телеканалов «Мир».

По данным Аналитического центра НСК, только эксклюзивная интернет-аудитория, которая заинтересована в телесмотрении, составляет 7,4 млн человек. Одновременно с этим увеличивается количество аудитории, которая предпочитает смотрение ТВ через OTT ресурсы (не отказываясь от традиционного смотрения в эфире). В 2016 году было зафиксировано, что 37% процентов от общего приема телесигнала приходилось на OTT TV, «цифровой кабель» и спутниковое ТВ. К 2020 году Аналитический центр НСК прогнозирует увеличение этой доли до 50 %.

Однако, одним из препятствий на пути развития легального рынка онлайн-видео в России до сих пор оставались противоречия между телеканалами-вещателями и независимыми от них ОТТ-сервисами (онлайн-кинотеатрами), которые приобретают лицензии кабельных операторов связи и на этом основании осуществляли вещание эфирных версий телеканалов 1-го и 2-го мультиплексов на своих платформах в интернете.

Телеканалы неоднократно указывали на то, что существующее законодательство, по их мнению, не дает онлайн-кинотеатрам права на вещание эфирных версий в сети интернет. Вещание эфирных версий в ОТТ-среде независимыми операторами давало им конкурентное преимущество по сравнению с телеканалами, которые в соответствии с накладываемыми на них ограничениями со стороны правообладателей не всегда имеют возможность осуществлять вещание эфирного контента на собственных интернет-ресурсах. Кроме того вещатели не получали доступа к данным о телесмотрении на сторонних ОТТ-платформах и были лишены возможности монетизировать там свою растущую интернет-аудиторию.

«Очевидные изменения среды распространения профессионального контента не могли оставаться без внимания телеканалов, и их желание учитывать потребление ТВ-контента во всех средах и монетизировать его абсолютно справедливо. За последний год работы нам удалось создать технологическую платформу, которая объединила в себе все необходимые возможности, существующие в Интернет-среде: агрегировать в одной точке любой контент телевизионных каналов, агрегировать аудиторию телеканалов в интернет, работать с любыми входящими потоками данных и формировать на основе интернет-инвентаря, данных и контенте – рекламные продукты. В своей работе нам получилось учесть не только интересы телеканалов, но потребности и возможности операторов, доставляющих контент абоненту. Можно сказать, что предлагаемое решение становится индустриальным стандартом в digital», – прокомментировал запуск директор по технологиям НСК Антон Петухов.