В августе федеральному оператору indoor-рекламы в учебных заведениях MaxMediaGroup (MMG) исполняется 10 лет.

В августе федеральному оператору indoor-рекламы, признанному эксперту в сфере маркетинговых коммуникаций в учебных заведениях, MaxMediaGroup (MMG) исполняется 10 лет. На сегодняшний день MMG не только занимает лидирующие позиции на рынке indoor-рекламы в российских учебных заведениях, но и является одной из старейших компаний всего рынка indoor.

Экспертиза компании позволяет брендам построить качественную маркетинговую коммуникацию в молодежном сегменте. Фокус бизнеса – точный таргетинг, проведение масштабных федеральных кампаний в кратчайшие сроки, оперативный мониторинг.



Ведущие игроки коммуникационного рынка России поздравили компанию с юбилеем. Со своими поздравлениями выступили: Сергей Хохлов, генеральный директор MediaCom, Петр Розански, Chief Marketing Officer бренда KFC, Иван Шестов, директор по маркетингу Burger King, Снежана Черногорцева, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФон», Анатолий Купреев, генеральный директор Posterscope, Михаил Чернышев, директор по маркетингу «Додо пицца», Андрей Брайович, генеральный директор OMD MD | PHD Group.



Выступающие отметили важность студентов для своих брендов и клиентов, уникальность компании MMG, предложившей 10 лет назад российскому рекламному рынку медиаканал, точно привлекающий внимание целевой аудитории. Как показывают современные исследования, молодежь становится практически неуловимой для традиционных каналов, за исключением рекламы внутри учебных заведений. Спикеры отметили важность шагов на опережение и построения эффективной коммуникации с этой влиятельной в будущем группой.

Руководителем компании MaxMediaGroup является Игорь Краснов – один из пионеров российского рынка indoor-рекламы.

«Десять лет назад – в 2007 году – для брендов, которые искали новые форматы взаимодействия с молодежью, мы стали первой в России компанией, создавшей медиаканал со 100%-м таргетингом на целевую аудиторию, – говорит управляющий директор MaxMediaGroup Игорь Краснов. – Студенчество – это молодость и активность. Наш 10-летний опыт развития рекламы в вузах позволяет нам разрабатывать инструменты, учитывающие особенности данной группы, ее растущий потенциал. Для брендов, чьи интересы находятся в молодежном сегменте, мы выстроили масштабную коммуникационную сеть, что позволяет нам донести ключевые сообщения до молодежной аудитории больших городов. Благодарим любимых клиентов и партнеров за поздравления на наш юбилей!»

MaxMediaGroup — крупнейший оператор рынка indoor-рекламы в учебных заведениях. Сеть компании охватывает свыше 1 тыс. школ, 170 колледжей и 340 вузов в 62 городах России.

Деятельность MaxMediaGroup направлена на организацию эффективного канала рекламной коммуникации с детской, родительской и молодежной аудиториями. Компании принадлежат более 6000 рекламных конструкций различного типа и формата, расположенных в самых проходимых местах учебных заведений: холлах первых этажей, зонах административной информации, лифтовых зонах, студенческих кафе.

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