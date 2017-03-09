«Надеемся, что после наших извинений мир станет чуточку лучше»

Компания Harter, которая занимается производством кабельных крепежей, извинилась за эпатажное поздравление с Международным женским днем. К 8 марта компания разместила на своем сайте фотографию, на которой изображена девушка, связанная в японской технике «сибари», только вместо веревок она зафиксирована нейлоновыми стяжками.

Спустя день представители компании решили, что фотография была неуместной, и извинились.

"Уважаемые посетители сайта HARTER, ниже наша официальная позиция:

Мы приносим наши глубочайшие извинения, если материалы, размещенные ранее на данном ресурсе, оскорбили ваши чувства. Это безусловно глупый поступок, за который всем нам стыдно.

В мире сейчас не так много доброты, но много грязи, ограничений и дискриминации. Просим всех, кто был оскорблен, простить наш глупый поступок, в котором мы раскаиваемся. Надеемся, что после наших извинений мир станет хоть на чуточку лучше".

Сейчас вместо связанной девушки на сайте разместили картинку с цветами.

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