Крупнейшие бренды сменили аватарки своих официальных страниц в социальных сетях

Российские компании подготовились к началу Зимних олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Флешмоб в поддержку олимпийцев из России запущен в социальных сетях.

Старт олимпийскому флешмобу дал «Тинькофф Банк», сменивший аватарку своей официальной страницы на Facebook.

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Эстафету подхватили «Сбербанк», МТС, Mail.ru Group и другие. Официальные сообщества компаний поставили в качестве главного изображения страницы картинку с надписью SUPPORTING ATHLETES FROM RUSSIA, поставив также тег #fromrussia.



Флешмоб реализуется в VK, Facebook и «Одноклассниках».

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По словам организаторов акции, серый цвет аватарок и обложек сообществ напоминает цвет формы российских спортсменов, которые будут выступать на Играх под нейтральным флагом.

Sostav присоединился к олимпийскому флешмобу и тоже обновил внешний вид своих официальных страниц. Следим за Играми и поддерживаем олимпийцев, не отходя от рабочего места.