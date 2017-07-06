Миноритарную долю акций ГК приобрел Международный инвестиционный фонд CapMan



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Один из крупнейших игроков на рынке интернет-маркетинга Kokoc Group привлекла инвестиции от Международного фонда CapMan. Сделка по покупке фондом доли в российском агентстве завершилась в июне. Полученные средства Kokoc Group планирует потратить на поглощение новых компаний и расширение продуктовой линейки.

Несмотря на кризис, серьезно отразившийся на сфере рекламных услуг, Международный инвестиционный фонд CapMan увидел перспективу в российском рынке. Выбор пал на крупнейшего игрока Kokoc Group. Фонд приобрел миноритарную долю акций группы компаний, в результате чего представители CapMan вошли в состав Совета директоров и будут иметь голоса при принятии решений. Мажоритарный пакет акций остался за основателями, контроль над компанией сохранен за управляющими партнерами. Финансовая сторона сделки не раскрывается.

Подготовка к покупке, включающая многоуровневую аудиторскую проверку, длилась в течение года. Результаты аудита показали прозрачность финансовой и корпоративной структур Kokoc Group. Совокупный оборот агентств, входящих в Kokoc Group, составляет более 6 млрд рублей. По итогам 2016 года группа компаний получила более 1,5 млрд рублей выручки.

"Партнерство с фондом подтвердило качество нашей работы на высоком европейском уровне. Таким образом, наши клиенты, партнеры и поставщики получили дополнительные гарантии надежности Kokoc Group", - отметил Степан Семилетов, коммерческий директор ArrowMedia, сооснователь Kokoc Group.

По условиям сделки Kokoc Group направит привлеченные средства на покупку новых компаний и расширение продуктовой линейки. В 2012-2013 годах в состав группы компаний вошли агентства ArrowMedia и MediaGuru. Годом позже Kokoc Group анонсировала создание объединенной группы компаний, в которую вошли агентство интернет-маркетинга Kokoc.com, корпорация РБС (BDBD Group), лаборатория интернет-маркетинга и поисковой оптимазции SEO Dream, агентство контекстной рекламы ArrowMedia, рекламное агентство MediaGuru и студия веб-дизайна WebProfy.

"Мы занимаем значительную долю рынка интернет-маркетинга и не планируем его переворачивать. Задача сделать его удобным и прозрачным для всех участников: агентств, клиентов и конечных потребителей. Уже несколько лет мы придерживаемся стратегии ускорения органического роста благодаря M&A", - добавляет Александр Шокуров, сооснователь Kokoc Group.

Стоит отметить, что сейчас на рынке активно обсуждаются "серые схемы", которыми "славится" Kokoc Group. Однако в самой ГК отказались отвечать на претензии, сообщив, что "не считают нужным комментировать чьи-то домыслы".