Актер перенял эстафету у соотечественника Сами Насери

Отставной агент спецназа Жан Рено стал экскурсоводом и проверил на прочность склад в России. В лучших традициях штурмовых спецслужб герой демонстрирует клиенту устойчивость конструктивных элементов в здании. Такое бывает не только в кино, но и в рекламе: девелопер промышленных объектов PNK Group выпустил продолжение кампании, запущенной в прошлом году.

Экскурсия для спешащего бизнесмена начинается с брутального «предложения» надеть амуницию спецназа. Чтобы продемонстрировать способность крыши выдерживать повышенную снеговую нагрузку, Жан Рено сажает на нее вертолет. На глазах у посетителя экскурсовод тестирует огнеметом противопожарные стены. Устойчивость железобетонных конструкций, как в хорошем блокбастере, проверяется с помощью рояля и многотонной маятниковой системы.

Директор по маркетингу PNK Group Александр Дубровин: Основная задача экскурсовода — продемонстрировать потенциальному клиенту технические особенности PNK зданий. Жан Рено выступает в роли не очень-то приветливого гида, испытывающего на прочность не только здания PNK, но и экскурсанта. Оно и понятно — во время экстремальной экскурсии не до церемоний!

Съемки проходили летом 2017 года в подмосковном складском комплексе, расположенном в «PNK Парке Валищево». Обе части «Экстремальной экскурсии PNK» снимал голливудский режиссер Стюарт Хендлер. Напомним, первая вирусная реклама девелопера вышла в мае 2017 года. Главную роль в ней сыграл звезда «Такси» Сами Насери. Ролик в общей сложности набрал более 100 млн просмотров в сети. Продвижением видео в интернете, как и в прошлом году, занимается рекламное агентство RedServize .

Состав творческой группы

PNK Group (клиент)

Директор по маркетингу Александр Дубровин (автор сценария)

Park Production (продакшн)

Режиссер Стюарт Хендлер

Продюсер Андрей Комолятов