Онлайн-ритейлеры зафиксировали предпраздничный рост спроса на товары для взрослых

В преддверии Дня святого Валентина резко выросли продажи товаров для взрослых, сообщает RNS со ссылкой на данные ритейлеров.

В частности, онлайн-ретейлер Ozon зафиксировал рост продаж таких товаров на 50% по отношению к среднему показателю января, уточнив, что спрос на эти товары начал расти за пять дней до праздника.

На AliExpress количество поисковых запросов интимных товаров за неделю до 14 февраля составило около 500 тысяч. «Что касается интимных товаров, то перед Днем Святого Валентина россияне особо интересуются сексуальными игрушками – вообще, это одна из самых быстрорастущих категорий на AliExpress, а за неделю до праздника ими интересовались почти 500 000 раз, это сопоставимо с интересом к женскому пальто или кроссовкам», – говорится в сообщении.

По данным «Яндекс.Маркета», в список самых популярных товаров, которые россияне покупали перед 14 февраля, вошли подарочные наборы, сертификаты, кружки, ручки, косметика, шоколад, футболки, чай, наборы для пикника, мобильные телефоны. Перед праздником женщины ищут подарки активнее мужчин, однако последние делают более дорогие подарки.